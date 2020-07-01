Новости

Максут Шадаев выступил за открытие офиса Telegram в России 13:35
В центре Москвы развалилась фура 13:34
Путин назначил Жуйкова замминистра юстиции 13:32
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского 13:28
"Было больно": основатель Comedy Club о реакции Харламова на "Текст" 13:26
В ОАЭ создали марсианский город 13:26
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму 13:24
В Петергофе для борьбы с очередями в парки отменили бумажные билеты 13:22
Санкт-Петербург и Финляндию свяжет новая дорога 13:22
Житель Прикамья осужден за драку с сотрудником ДПС 13:20
Ни один наблюдатель или журналист не был удалён с участка в Москве 13:16
Названа явка избирателей на участки в Подмосковье на 12:00 13:15
Семашко назвал сроки вступления в силу соглашения о взаимном признании виз 13:13
Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 13:12
Шадаев: Онлайн-голосование должно стать постоянной частью выборов в РФ 13:07
В Москве госпитализирован режиссер "Незнайки" Александр Боголюбов 13:05
Компьютеры Apple атаковал вирус-шифровальщик 13:04
Нетрезвый водитель на угнанном грузовике устроил ДТП в новой Москве 13:02
В ряде регионов ЦФО по поправкам проголосовали более 70% избирателей 13:02
Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним 12:57
В Петербурге выпустили на волю спасенных краснокнижных птиц 12:57
В Краснодарском крае явка на голосование по поправкам превысила 70% 12:50
В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений COVID-19 после отмены ЧС 12:49
СПЧ не зафиксировал существенных нарушений при голосовании 12:47
Путин получил положенные подарки после голосования 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 13:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петергофе для борьбы с очередями в парки отменили бумажные билеты

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В музее-заповеднике "Петергоф", который с 3 июля начнет принимать посетителей, изменили правила продажи билетов. Проходки можно получить только онлайн, кассы в обычном режиме работать не будут, сообщает администрация музея-заповедника.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Музеи Москвы открываются для посетителей

Проход посетителей только по электронным билетам в парке называют временной мерой, чтобы не допустить очередей у касс.

При покупке электронного билета посетитель должен указать не только дату посещения, но и время, например, 10.00, 12.00 или 14.00. Билет действует в течение двух часов, то есть, если гражданин приобрел билет на 12.00, а пришел в 15.00, то его не пустят.

Цены на билеты в Петергоф разные. Например, иностранный гражданин, чтобы увидеть фонтаны Нижнего парка, должен заплатить 1000 рублей, а гражданин России или Беларуси - 450 рублей.

Раньше на кассах при покупке билета за 450 рублей просили предъявить паспорт. Сейчас персональные данные нужно будет вводить при покупке билета онлайн. Также при прохождении контроля необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

При входе в музей-заповедник останется работать одна дежурная касса. Там можно будет оформить льготные бесплатные билеты, например, на детей до 16 лет или инвалидов. Обычные билеты в этой кассе продаваться не будут.

Фото: iStock
В Петербурге разрешили работу музеев

Есть еще одно нововведение. В прошлые сезоны жители города Петергофа могли посещать парки музея-заповедника бесплатно. Сейчас для них эта льгота отменена, но в музее-заповеднике говорят, что это временная мера.

Пока ажиотажного спроса на билеты нет. На каждый временной интервал в музее-заповеднике отведено для продажи по три тысячи билетов. На данный момент на 10.00 3 июля оформили билеты 167 человек, в полдень готовы прийти любоваться на фонтаны 213 посетителей. Начать прогулку по Нижнему парку в 16.00 готовы 12 человек.

Стоит отметить, что Верхний парк, вход в который традиционно был бесплатным, в этом сезоне не работает, там проводится реконструкция.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Самозанятых россиян станет больше
Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тысяч заражений в день
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Как начинают свою работу музеи под открытым небом
Витебск готовится принять фестиваль "Славянский базар"