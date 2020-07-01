В Петергофе для борьбы с очередями в парки отменили бумажные билеты

В музее-заповеднике "Петергоф", который с 3 июля начнет принимать посетителей, изменили правила продажи билетов. Проходки можно получить только онлайн, кассы в обычном режиме работать не будут, сообщает администрация музея-заповедника.

Проход посетителей только по электронным билетам в парке называют временной мерой, чтобы не допустить очередей у касс.

При покупке электронного билета посетитель должен указать не только дату посещения, но и время, например, 10.00, 12.00 или 14.00. Билет действует в течение двух часов, то есть, если гражданин приобрел билет на 12.00, а пришел в 15.00, то его не пустят.

Цены на билеты в Петергоф разные. Например, иностранный гражданин, чтобы увидеть фонтаны Нижнего парка, должен заплатить 1000 рублей, а гражданин России или Беларуси - 450 рублей.

Раньше на кассах при покупке билета за 450 рублей просили предъявить паспорт. Сейчас персональные данные нужно будет вводить при покупке билета онлайн. Также при прохождении контроля необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

При входе в музей-заповедник останется работать одна дежурная касса. Там можно будет оформить льготные бесплатные билеты, например, на детей до 16 лет или инвалидов. Обычные билеты в этой кассе продаваться не будут.

Есть еще одно нововведение. В прошлые сезоны жители города Петергофа могли посещать парки музея-заповедника бесплатно. Сейчас для них эта льгота отменена, но в музее-заповеднике говорят, что это временная мера.

Пока ажиотажного спроса на билеты нет. На каждый временной интервал в музее-заповеднике отведено для продажи по три тысячи билетов. На данный момент на 10.00 3 июля оформили билеты 167 человек, в полдень готовы прийти любоваться на фонтаны 213 посетителей. Начать прогулку по Нижнему парку в 16.00 готовы 12 человек.

Стоит отметить, что Верхний парк, вход в который традиционно был бесплатным, в этом сезоне не работает, там проводится реконструкция.