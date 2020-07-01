Астраханец умер от укуса клеща

Житель Астраханской области умер от крымской геморрагической лихорадки, переносчиком которой является клещ Hyalomma marginatum.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по области, летальный исход от заболевания зарегистрирован в Володарском районе региона. Всего от укусов опасного клеща в Астраханской области пострадали 282 жителя, включая 20 детей. После обследования лихорадку выявили у двух человек.

Активность клещей в регионе фиксируется с апреля по сентябрь. Обнаружив насекомое на теле, рекомендуется обращаться в областной Центр гигиены и эпидемиологии, чтобы выяснить, произошло ли заражение, отметили в Роспотребнадзоре.