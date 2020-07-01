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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С Россией навсегда

Крымчане подтвердили свой выбор
Текст: Юлия Крымова (Симферополь) , Юлия Суконкина (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8195)
В республике Крым и Севастополе голосование о внесении поправок в Конституцию стало моментом истины: по сути, жители полуострова должны были подтвердить или опровергнуть свою позицию, высказанную в 2014 году. Но большинство голосовавших своими "галочками" в бюллетенях говорили: "Мы были правы, проголосовав в 2014-м за возвращение полуострова в родную гавань".
Депутаты Европарламента, прибывшие в Крым в качестве международных наблюдателей, посетили избирательные участки в Симеизе, Алупке и Ялте. Фото: Пресс-служба администрации Ялты Депутаты Европарламента, прибывшие в Крым в качестве международных наблюдателей, посетили избирательные участки в Симеизе, Алупке и Ялте. Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Депутаты Европарламента, прибывшие в Крым в качестве международных наблюдателей, посетили избирательные участки в Симеизе, Алупке и Ялте. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

И конечно же, произошедшие накануне голосования важнейшие события - запуск грузоперевозок по железнодорожной части Крымского моста и открытие для движения четырех полос для автомобилей на федеральной трассе "Таврида" - подтвердили, что полуостров динамично развивается, и этот "локомотив" не остановить.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Для многих стало неожиданностью: в Крым накануне решающей даты голосования прибыла группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран, которые с утра отправились на избирательные участки полуострова для наблюдения за плебисцитом. И главным впечатлением стала высокая явка, зафиксированная на избирательных участках: к 12 часам 1 июля она составила 72 процента (1 086 717 избирателей).

Депутаты Европарламента начали работу с посещения избирательного участка в Симеизе, расположенного в местном поселковом клубе, и в Алупке, что находится в школе N 1 имени Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Гости возложили цветы к памятнику легендарному летчику-асу. А местные жители встретили гостей караваем. Глава делегации, член комитета Европарламента по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани признался, что его приятно удивила организация процесса голосования с точки зрения соблюдения санитарных правил.

Главным впечатлением для гостей из Европы стала высокая явка крымчан: к 12 часам 1 июля она составила 72 процента (1 086 717 избирателей)

- Для Крыма сегодняшнее голосование - это хорошая возможность подтвердить тот выбор, который был сделан в 2014 году, - подчеркнул Мариани. - Будущее страны выбирает сам народ, а не группа людей. Европа не хотела и не хочет признать волю крымского народа в 2014 году - выйти из состава Украины и войти в Россию. Но мы в который раз видим, что все распространяемые в ЕС данные об оккупации полуострова - надуманные: в Крыму больше вероятность получить солнечный удар, чем встретить военных.

А депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что высокий процент явки в Крыму говорит о том, что референдум носит демократичный характер.

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- Технически все было хорошо организовано, для нас санитарные меры важны, и мы хотели посмотреть, как это будет организовано в России в условиях коронавирусной пандемии, - сказал Линдеманн. - Мы хотели поучиться, как организовать выборы в Германии в следующем году.

А в Севастополе к полудню 1 июля проголосовали более 51,6 процента избирателей, на участки пришли 168 тысяч человек. По словам председателя горизбиркома Сергея Даниленко, в городе русской славы открылись 180 участков для голосования. Создан один участок на корабле Черноморского флота, который находится в дальнем морском походе. Также работали два участка в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, и три - в обсерваторах.

На Черноморском флоте рассказали, что в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 100 процентов военнослужащих, включая личный состав, находящийся в командировках или выполняющий боевые задачи.

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