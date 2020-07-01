Кокорин в добавленное время спас "Сочи" в матче с "Динамо"

В матче 25-го тура чемпионата России по футболу ФК "Сочи" на своем поле сыграл вничью с московским "Динамо" - 1:1 (0:0). Счет в начале второго тайма открыл с пенальти форвард гостей Комличенко. А сочинец Кокорин - также с 11-метрового - в уже добавленное время забил ответный мяч.

Буквально накануне стало известно, что все футболисты "Динамо" сдали отрицательные тесты на наличие коронавирусной инфекции, и "бело-голубые" получили разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в поединке с "барсами". Что оказалось очень даже кстати, так как столичный клуб начали обходить конкуренты в сражении за шестую позицию, которое может дать путевку в Лигу Европы.

Ну, а южане в случае сегодняшней победы могут набрать 31 очко, сравняться с находящимся на восьмом месте в РПЛ соперником и также включиться в спор за попадание в еврокубки.

В знойный июльский вечер оппоненты, как и предполагалось, высокими скоростями на арене "Фишт" удивлять друг друга не стали. Более того, хозяева и вовсе почти демонстративно уступили мяч гостям, положившись на контратаки с участием своей мощной тройки нападающих - Мостового, Заболотного и Кокорина. Во время одной из них Кокорин, воспользовавшись кроссом Маргасова справа, на 13-й минуте едва не попал с лета из центра штрафной в левую от Шунина "девятку".

А вот центрфорвард москвичей Игбун примерно с такого же расстояния на 21-й минуте не забил из совершенно убойной позиции. Панченко перехватил мяч на углу штрафной и выложил его нигерийцу, но тот не попал в пустые ворота. В конце тайма уже голкипер "Сочи" Джанаев в броске с превеликим трудом вытащил из правого нижнего угла обводящий дальний удар Жоаозиньо.

В перерыве наставник динамовцев Новиков (редчайший случай!) сделал сразу три замены, усилив свои атакующие ряды Комличенко, Филиппом и Хильемарком. Правда, пока проходили эти перестроения, хозяева могли дважды отличиться, но Мостовой и Цаллагов своими возможностями не воспользовались.

А вскоре после подачи справа Жоаозиньо центральный защитник "барсов" Миладинович зачем-то толкнул в спину в штрафной Комличенко, который и реализовал пенальти - 0:1, 57-я минута.

Гости сразу выпустили вместо нападающего Игбуна - видимо, для укрепления обороны - уже защитника Плиева. Что тут же оказалось оправданным, так как буквально через пару минут центральный защитник динамовцев Шуниьч, срубивший сзади соперника, получил второй "горчичник" и покинул поле.

После чего сочинцы рванулись отыгрываться и даже забили (после подачи углового Шунин действовал не слишком уверенно, и Миладинович послал мяч головой с трех метров в сетку), но главный судья Игорь Панин зафиксировал довольно спорное, как показалось, нарушение правил. Правда, какое именно, осталось не совсем понятным: ВАР на этом поединке не работал.

И все-таки хозяевам удалось спастись. В уже добавленное время Морозов в своей штрафной снес прорывавшегося к воротам Миладиновича, и Кокорин с пенальти не промахнулся - 1:1, 90+3. Это седьмой мяч форварда в нынешнем первенстве.