Новости

На Кубани поправки поддержали больше 89 процентов избирателей 22:46
Более 2,7 млн жителей Петербурга приняли участие в голосовании по поправкам 22:43
Матч "Ростов" - "Краснодар" стал самым продолжительным в истории РПЛ 22:33
По поправкам проголосовали более 70 процентов жителей юга России 22:33
В Боснии и Герцеговине завершилось голосование по правкам в Конституцию РФ 22:30
В регионах ЦФО начался подсчет голосов по поправкам в Конституцию РФ 22:30
Известный политолог назвал процесс голосования по Конституции отрытым и прозрачным 22:26
В Новой Зеландии выставлен на продажу ковбойский город 22:25
Результаты голосования по Конституции могут пересчитать на четырех участках 22:13
Более половины жителей Урала приняли участие в голосовании по поправкам 22:12
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений 22:05
Кокорин в добавленное время спас "Сочи" в матче с "Динамо" 22:05
Глава ЦИК: За поправки в Конституцию проголосовали более 74% россиян 22:03
Явка на электронное голосование в Нижегородской области составила 92% 21:56
В Греции 879 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию 21:54
В СКФО по поправкам в Конституцию проголосовали более 81% избирателей 21:51
Политолог Дмитрий Журавлев отметил легитимность голосования по Конституции 21:42
Песков назвал труднообъяснимым проект санкций против РФ за якобы "сговор" с талибами 21:38
Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря 21:28
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию 21:16
Число выздоровевших от коронавируса в Вооруженных силах достигло 6562 человек 20:40
В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования 20:33
Из Петербурга в Евпаторию отправился первый поезд 20:32
В регионах ЦФО откроются гостиницы и летние кафе 20:30
В Ростове-на-Дону в жилом доме обрушилась крыша 20:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 22:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин в добавленное время спас "Сочи" в матче с "Динамо"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В матче 25-го тура чемпионата России по футболу ФК "Сочи" на своем поле сыграл вничью с московским "Динамо" - 1:1 (0:0). Счет в начале второго тайма открыл с пенальти форвард гостей Комличенко. А сочинец Кокорин -  также с 11-метрового - в уже добавленное время забил ответный мяч.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
"Зенит" обыграл "Тамбов" и увеличил отрыв от второго места

Буквально накануне стало известно, что все футболисты "Динамо" сдали отрицательные тесты на наличие коронавирусной инфекции, и "бело-голубые" получили разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в поединке с "барсами". Что оказалось очень даже кстати, так как столичный клуб начали обходить конкуренты в сражении за шестую позицию, которое может дать путевку в Лигу Европы.

Ну, а южане в случае сегодняшней победы могут набрать 31 очко, сравняться с находящимся на восьмом месте в РПЛ соперником и также включиться в спор за попадание в еврокубки.

В знойный июльский вечер оппоненты, как и предполагалось, высокими скоростями на арене "Фишт" удивлять друг друга не стали. Более того, хозяева и вовсе почти демонстративно уступили мяч гостям, положившись на контратаки с участием своей мощной тройки нападающих - Мостового, Заболотного и Кокорина. Во время одной из них Кокорин, воспользовавшись кроссом Маргасова справа, на 13-й минуте едва не попал с лета из центра штрафной в левую от Шунина "девятку".

А вот центрфорвард москвичей Игбун примерно с такого же расстояния на 21-й минуте не забил из совершенно убойной позиции. Панченко перехватил мяч на углу штрафной и выложил его нигерийцу, но тот не попал в пустые ворота. В конце тайма уже голкипер "Сочи" Джанаев в броске с превеликим трудом вытащил из правого нижнего угла обводящий дальний удар Жоаозиньо.

В перерыве наставник динамовцев Новиков (редчайший случай!) сделал сразу три замены, усилив свои атакующие ряды Комличенко, Филиппом и Хильемарком. Правда, пока проходили эти перестроения, хозяева могли дважды отличиться, но Мостовой и Цаллагов своими возможностями не воспользовались.

Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
Вторая подряд игра "Оренбурга" отменена из-за вспышки коронавируса

А вскоре после подачи справа Жоаозиньо центральный защитник "барсов" Миладинович зачем-то толкнул в спину в штрафной Комличенко, который и реализовал пенальти - 0:1, 57-я минута.

Гости сразу выпустили вместо нападающего Игбуна - видимо, для укрепления обороны - уже защитника Плиева. Что тут же оказалось оправданным, так как буквально через пару минут центральный защитник динамовцев Шуниьч, срубивший сзади соперника, получил второй "горчичник" и покинул поле.

После чего сочинцы рванулись отыгрываться и даже забили (после подачи углового Шунин действовал не слишком уверенно, и Миладинович послал мяч головой с трех метров в сетку), но главный судья Игорь Панин зафиксировал довольно спорное, как показалось, нарушение правил. Правда, какое именно, осталось не совсем понятным: ВАР на этом поединке не работал.

И все-таки хозяевам удалось спастись. В уже добавленное время Морозов в своей штрафной снес прорывавшегося к воротам Миладиновича, и Кокорин с пенальти не промахнулся - 1:1, 90+3. Это седьмой мяч форварда в нынешнем первенстве.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Сочи" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Краснодарский край ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей