На Кубани поправки поддержали больше 89 процентов избирателей

В Краснодарском крае в 20 часов 1 июля закрылись все участковые комиссии, начался подсчет голосов. Как сообщили в избирательной комиссии региона, уже обработано 2,12 процентов голосов.
- По данным ЦИК на 18 часов явка в Краснодарском крае составила 81,7 процента избирателей. Из подсчитанных на данный момент голосов 89,18 процента поддержали изменения в Конституции, а 10,39 высказались против, - отметили в избиркоме Кубани.
В регионе работали 2680 участков, 134 из них были оснащены КОИБ-2010. Ранее сообщалось, что к 10 утра 1 июля явка в Краснодарском крае составила 71,2 процента.