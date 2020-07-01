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01.07.2020 22:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани поправки поддержали больше 89 процентов избирателей

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодарском крае в 20 часов 1 июля закрылись все участковые комиссии, начался подсчет голосов. Как сообщили в избирательной комиссии региона, уже обработано 2,12 процентов голосов.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- По данным ЦИК на 18 часов явка в Краснодарском крае составила 81,7 процента избирателей. Из подсчитанных на данный момент голосов 89,18 процента поддержали изменения в Конституции, а 10,39 высказались против, - отметили в избиркоме Кубани.

В регионе работали 2680 участков, 134 из них были оснащены КОИБ-2010. Ранее сообщалось, что к 10 утра 1 июля явка в Краснодарском крае составила 71,2 процента.

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