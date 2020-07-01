По поправкам проголосовали более 70 процентов жителей юга России

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось в регионах юга России с явкой избирателей более 70 процентов.
По информации официального сайта Центризбиркома, к вечеру 1 июля на юге наибольшую активность за все дни голосования продемонстрировали жители Дагестана (87 %) и Карачаево-Черкеской республики (83%).
В Волгоградской области численность избирателей, посетивших участки, составила 77%, в Ростовской области - 75%, в Ингушетии - 74%.
В Калмыкии и Астраханской области по поправкам проголосовали по 69 % избирателей.
По предварительным данным ЦИК, обработавшим более 30 процентов протоколов участковых комиссий, за одобрение поправок высказались 87,5 % проголосовавших в Дагестане, 84% - в Волгоградской области и 82 % - в Астраханской области.