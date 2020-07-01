Российские Су-27 перехватили самолет-разведчик США над Черным морем

Российские радиолокационные средства контроля обнаружили над Черным морем приближающийся к границе разведывательный американский самолет.

В целях перехвата авиа-разведчика в небо поднялись черноморские истребители Су-27, - сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В результате, самолет, идентифицированный как RC-135W Rivet Joint ВВС США, не долетев до границы, повернул назад. Как отмечается в сообщении, российские истребители действовали, согласно международным правилам.