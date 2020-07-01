"Ростов" вырвал ничью в матче с "Краснодаром" на 102-й минуте

Новости

На Кубани поправки поддержали больше 89 процентов избирателей 22:46
Более 2,7 млн жителей Петербурга приняли участие в голосовании по поправкам 22:43
Матч "Ростов" - "Краснодар" стал самым продолжительным в истории РПЛ 22:33
По поправкам проголосовали более 70 процентов жителей юга России 22:33
В Боснии и Герцеговине завершилось голосование по правкам в Конституцию РФ 22:30
В регионах ЦФО начался подсчет голосов по поправкам в Конституцию РФ 22:30
Известный политолог назвал процесс голосования по Конституции отрытым и прозрачным 22:26
В Новой Зеландии выставлен на продажу ковбойский город 22:25
Результаты голосования по Конституции могут пересчитать на четырех участках 22:13
Более половины жителей Урала приняли участие в голосовании по поправкам 22:12
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений 22:05
Кокорин в добавленное время спас "Сочи" в матче с "Динамо" 22:05
Глава ЦИК: За поправки в Конституцию проголосовали более 74% россиян 22:03
Явка на электронное голосование в Нижегородской области составила 92% 21:56
В Греции 879 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию 21:54
В СКФО по поправкам в Конституцию проголосовали более 81% избирателей 21:51
Политолог Дмитрий Журавлев отметил легитимность голосования по Конституции 21:42
Песков назвал труднообъяснимым проект санкций против РФ за якобы "сговор" с талибами 21:38
Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря 21:28
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию 21:16
Число выздоровевших от коронавируса в Вооруженных силах достигло 6562 человек 20:40
В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования 20:33
Из Петербурга в Евпаторию отправился первый поезд 20:32
В регионах ЦФО откроются гостиницы и летние кафе 20:30
В Ростове-на-Дону в жилом доме обрушилась крыша 20:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 22:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов" вырвал ничью в матче с "Краснодаром" на 102-й минуте

Текст: Артур Нанян
Настоящий триллер выдали "Ростов" и "Краснодар" в матче 25-го тура чемпионата России. Гости вели 1:0 до 102-й минуты, пока полузащитник дончан Ивелин Попов не сравнял счет с пенальти - 1:1.
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" / РИА Новости Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" / РИА Новости

В отличие от ростовчан, для "Краснодара" сегодняшняя встреча стала первой после возобновления Премьер-лиги. Игра с "Динамо" была перенесена, а "Оренбургу" засчитали техническое поражение за неучастие в поединке. Таким образом, команда Мурада Мусаева набрала три очка, не выходя на поле.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
"Зенит" обыграл "Тамбов" и увеличил отрыв от второго места

Впрочем, по ходу матча с "Ростовом" не возникало ощущения, что "Краснодар" не в форме или растерял что-то из-за затянувшейся паузы. Гости выглядели прилично и вели до самой концовки. Гол Маркуса Берга мог принести им победу, но встреча из-за пауз на просмотр VAR затянулась, и уже на 102-й минуте Ивелин Попов с пенальти установил окончательный счет - 1:1.

Таблицу РПЛ продолжает возглавлять "Зенит", набравший в 25 турах 59 очков. Далее идет "Локомотив" (24 матчей, 48 очков), а замыкает топ-3 "Краснодар", у которого на один поединок меньше, чем у лидеров. Южане отстают от "железнодорожников" на три балла.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Краснодарский край Краснодар Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей