"Ростов" вырвал ничью в матче с "Краснодаром" на 102-й минуте

Настоящий триллер выдали "Ростов" и "Краснодар" в матче 25-го тура чемпионата России. Гости вели 1:0 до 102-й минуты, пока полузащитник дончан Ивелин Попов не сравнял счет с пенальти - 1:1.

В отличие от ростовчан, для "Краснодара" сегодняшняя встреча стала первой после возобновления Премьер-лиги. Игра с "Динамо" была перенесена, а "Оренбургу" засчитали техническое поражение за неучастие в поединке. Таким образом, команда Мурада Мусаева набрала три очка, не выходя на поле.

Впрочем, по ходу матча с "Ростовом" не возникало ощущения, что "Краснодар" не в форме или растерял что-то из-за затянувшейся паузы. Гости выглядели прилично и вели до самой концовки. Гол Маркуса Берга мог принести им победу, но встреча из-за пауз на просмотр VAR затянулась, и уже на 102-й минуте Ивелин Попов с пенальти установил окончательный счет - 1:1.

Таблицу РПЛ продолжает возглавлять "Зенит", набравший в 25 турах 59 очков. Далее идет "Локомотив" (24 матчей, 48 очков), а замыкает топ-3 "Краснодар", у которого на один поединок меньше, чем у лидеров. Южане отстают от "железнодорожников" на три балла.