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01.07.2020 12:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Краснодарском крае явка на голосование по поправкам превысила 70%

Текст: Михаил Сухарев

В избирательной комиссии Краснодарского края отчитались о высокой явке в регионе на голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным комиссии, к 10 часам утра заключительного дня голосования на участки выразить свое мнение пришли 71,2 процента граждан, имеющих право голоса.

- В организации общероссийского голосования на территории Краснодарского края задействовано 60 территориальных комиссий и 2799 участковых комиссий. Дополнительно образовано 37 временных участков для голосования в местах временного пребывания граждан. Более 32 тысяч организаторов голосования задействованы сегодня на участках во всех муниципальных образованиях края, - сообщили в региональном избиркоме.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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За первые пять дней голосования явка на Кубани составила 58,4 процента, на участки пришли 2,4 миллиона человек.

Краснодарский край - один из крупнейших регионов России по количеству населения: здесь проживают 5,67 миллиона человек (третье место после Москвы и Московской области).

Также председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко уточнил, что в регионе создали специальные условия для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидность на Кубани имеют больше 400 тысяч человек, многие из них пенсионеры.

- Для голосования лиц с нарушениями зрения используются специальные трафареты для заполнения бюллетеня. Подобные трафареты доступны для граждан на 1 533 избирательных участках, - отметили в региональном избиркоме.

Почти все УИКи оборудованы пандусами либо кнопками вызова сотрудников, если участковая комиссия находится не на первом этаже.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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