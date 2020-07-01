В Краснодарском крае явка на голосование по поправкам превысила 70%

В избирательной комиссии Краснодарского края отчитались о высокой явке в регионе на голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным комиссии, к 10 часам утра заключительного дня голосования на участки выразить свое мнение пришли 71,2 процента граждан, имеющих право голоса.

- В организации общероссийского голосования на территории Краснодарского края задействовано 60 территориальных комиссий и 2799 участковых комиссий. Дополнительно образовано 37 временных участков для голосования в местах временного пребывания граждан. Более 32 тысяч организаторов голосования задействованы сегодня на участках во всех муниципальных образованиях края, - сообщили в региональном избиркоме.

За первые пять дней голосования явка на Кубани составила 58,4 процента, на участки пришли 2,4 миллиона человек.

Краснодарский край - один из крупнейших регионов России по количеству населения: здесь проживают 5,67 миллиона человек (третье место после Москвы и Московской области).

Также председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко уточнил, что в регионе создали специальные условия для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидность на Кубани имеют больше 400 тысяч человек, многие из них пенсионеры.

- Для голосования лиц с нарушениями зрения используются специальные трафареты для заполнения бюллетеня. Подобные трафареты доступны для граждан на 1 533 избирательных участках, - отметили в региональном избиркоме.

Почти все УИКи оборудованы пандусами либо кнопками вызова сотрудников, если участковая комиссия находится не на первом этаже.