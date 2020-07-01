В Севастополе прошло голосование в обсерваторе на паруснике "Херсонес"

Один из временных участков для голосования в Севастополе открыт на борту учебного парусного судна "Херсонес". Об этом сегодня сообщил член городской избирательной комиссии Александр Чмыхалов.

- Создано семь участков в местах временного пребывания граждан, - сообщил Чмыхалов. - Один открыт на корабле Черноморского флота, который выполняет задание. Три - в учреждениях здравоохранения и еще три - в обсерваторах в пансионатах "Изумруд" и "Солнышко", а также на паруснике "Херсонес".

На этих участках в списки включены 400 избирателей.

По словам Чмыхалова, от Роспотребнадзора поступила информация о том, что на борту учебного судна "Херсонес" действует режим обсерватора, поэтому там необходимо организовать участок. Карантин на паруснике был объявлен после прибытия новой смены курсантов, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Пока у моряков заболевание не выявлено.

- Пациентам инфекционной больницы и обсерваторов была предоставлена возможность проголосовать с соблюдением мер безопасности, - рассказал председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко. - Создается небольшая комиссия из медработников. Передача информации происходит как на судах загранплавания: отправляют цифры по техническим каналам связи, а оригиналы документов к нам поступят через некоторое время.