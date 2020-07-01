По подсчетам группы европейских криминологов, к концу прошлого года количество разновидностей мошенничества в мире превысило 900. К жульничествам, практикуемым издавна, быстро добавляются новые, вовсю используются финансовые рынки, наборы IT-инструментов. Пандемия не только заставила миллионы человек за один присест освоить удаленку, но и подстегнула темпы онлайн-афер почти во всех субъектах Федерации. Рост преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий полиция Тюменской области охарактеризовала эпитетом "взрывной": в регионе, где живет лишь сотая часть населения РФ, в январе-мае плуты разных цифровых мастей подняли криминальную планку сразу на 80 процентов.

На их уловки попадают в том числе люди высокообразованные, умные, хорошо информированные, а потому осторожные. Но гораздо чаще вокруг пальца обводят тех, кто в силу тех или иных причин мало знает о правилах личной безопасности в виртуальном пространстве, слишком доверчив либо беспечен. А еще - плохо освоил Интернет и не способен с его же помощью проверять из общедоступных источников данные "искусителей", обещающих золотые горы, сведения о предлагаемых ими продуктах и услугах. К примеру, многие пользователи в возрасте "60+" освоили простейшие навыки управления стационарными компьютерами, мобильными устройствами, оценили достоинства Сети, что само по себе замечательно, однако среди них велика доля малограмотных. С такими частенько стремятся установить доверительные отношения пройдохи как из социальных низов, так и высшего света.

Вот показательная история о том, как группа "невыявленных лиц" под вывеской международного банка не чурается "окучивать" помимо сравнительно состоятельных клиентов и тех, у кого капитала кот наплакал. Среди множества пострадавших - обратившаяся в "РГ" жительница Тюменской области. Ее личные данные, копии документов в редакции имеются, но по просьбе женщины настоящее имя раскрывать не будем, условно назовем Анастасией Валерьевной.

Из сада - на биржу

- Не перестаю себя корить, что попалась на удочку, влезла в долги и лишилась разорительной для меня суммы, - говорит она. - Родные, друзья о том не знают. Мне стыдно за свою легкомысленность. Чего же я хочу? Чтобы мой печальный опыт предостерег других. Ну и не теряю надежды на то, что "банкирам" воздастся за обман.

Разорительная сумма - это около миллиона рублей. Они переведены частями в течение нескольких месяцев на специальный лицевой счет. Добровольно, если не считать постоянное воздействие на незадачливого клиента словесными манипуляциями. По словам Анастасии Валерьевны, теперь она погашает кредиты, ранее взятые ради восстановления обнуленного баланса и возврата денег вообще. Да, счет не депозитный - инвестиционный, это игра на биржевых рынках, большие риски, за них вроде сам вкладчик должен отвечать. Только где он, тот крутой банк, работающий, как заявлено, на основе доверительного управления активами с механизмом блокчейна, даже проводящий повседневные операции с криптовалютой? В виртуале он точно существует, пару лет. Имеет обширный сайт, постоянные номера телефонов для связи, штат почти неизменный, сотрудники вежливо общаются с клиентами, в том числе с тюменской пенсионеркой, тщетно взывающей к совести, умоляющей вернуть деньги. Ищут сей банк такие же, как она, пострадавшие из разных уголков России, ищет полиция, но не могут найти. В физическом мире.

"Мне стыдно за свою легкомысленность. Чего же я хочу? Чтобы мой печальный опыт предостерег других. И не теряю надежды, что "банкирам" воздастся за обман"

Если вы думаете, что Анастасия Валерьевна "попала на развод" во время прогулок по Интернету, соблазнившись рекламой новоявленных финансистов, то ошибаетесь. Те сами позвонили ей (как узнали телефон, имя и возраст абонента - вопрос), когда она поливала огуречную грядку на садовом участке. Мужчина с вкрадчивым голосом представился, посочувствовал, что сибирячке приходится и на заслуженном отдыхе искать приработок, "пахать в полях-огородах".

- Как я вам сочувствую! А ведь можно без лишних усилий обеспечить гарантированную добавочку к пенсии. Многие ваши ровесники воспользовались нашим предложением и довольны. Даже скромного вклада достаточно. Постепенно благодаря выигрышным сделкам получите ощутимый доход. У нас профессионалы высочайшего класса с богатым опытом работы на международных рынках. Только доверьтесь нам.

Лондон на проводе

Анастасию Валерьевну уговорили после нескольких звонков. Риски казались приемлемыми, ведь "началось с малого". 12 июля 2019 года она открыла счет с двумя тысячами рублей, через неделю перевела еще полсотни тысяч. Ее втянули в игру по практически стандартным для всех инвесторов схемам. Сделки, фактически псевдооперации, проводились с согласия вкладчика по сигналу "опекуна" из банка: "Необходимо выходить из замка!". То есть вводить средства в оборот ради получения верной прибыли. Однако вместо нее часто следовал убыток, инвестор нередко уходил в минус, попадал в статус должника. Ему предлагалось немедленно погасить его, а также нарастить сумму для проведения "большой успешной сделки". Уже в августе пенсионерка запаниковала, стала вести аудиозаписи разговоров с менеджерами, слезно умоляя их вернуть ее кровные и расторгнуть договор. В ответ: "Восстановим, вернем с дивидендами. С условием пополнения счета. Мы сами положим на него половину требуемой суммы. Доход - пополам". Последовали три перевода на 370 тысяч рублей!

Вообще-то Анастасия Валерьевна вела себя непоследовательно. С одной стороны, уже в сентябре она добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ч.2 ст. 159 УК РФ), отправляла соответствующие заявления в органы исполнительной власти, с другой - тешила себя надеждой на добросердечие сотрудников банка, благодарила своего "аналитика" за стремление помочь ей и пыталась разжалобить рассказами о том, как, потеряв мужа, тяжело выживала с детьми в 90-е годы. И, с содроганием залезая в очередные долги, до конца года отправляла "благодетелям" сотни тысяч рублей. Своеобразная психологическая зависимость жертвы.

Спохватившись, попыталась самостоятельно разобраться, с кем же имеет дело.

- Как узнать, где банк находится? У сотрудников рабочий день начинается в 9 утра по московскому времени. Спрашиваю: "Откуда звоните?" Из Лондона, говорят. "А почему ваши стационарные телефоны с московским кодом?" Так телефония это, отвечают. Операционные зачисления с моей карты Сбербанка поступали помимо столицы в Ярославль, в Гонконг. Любопытно, согласитесь... Хотела бы живьем увидеть своих менеджеров. Фамилии-то у них все благозвучные, красивые. Явно не из паспорта. Не перестаю связываться с вежливыми девушками из службы клиентской поддержки. Мы друг друга по голосу узнаем, пожеланиями счастья, радости обмениваемся, - с сарказмом и горечью рассказывает Анастасия Валерьевна.

В заключение

Наша читательница потеряла миллион. Многие другие граждане страны (на то есть свидетельства, пусть чаще всего незадокументированные) также безвозвратно "проиграли" миллионы рублей подобным образом. Общественные эксперты в сфере финансовых рынков обращают внимание на три обстоятельства. Представленные на сайте международного банка председатели совета с иностранными фамилиями - никому в мире не известные личности. Лицензия якобы выдана в Республике Маврикий, однако центральный банк этой страны официально уведомил: данное утверждение - фейк. И самое главное - у странного виртуального учреждения нет лицензии Центробанка РФ, а потому оно не поднадзорно ему. Так и есть, подтвердили в службе по защите прав потребителей ЦБ. Тюменской пенсионерке следовало бы сначала заглянуть на портал регулятора, где размещен реестр лицензированных кредитных организаций, проконсультироваться с компетентными людьми. А теперь остается уповать на правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела продолжается, да без успехов. "Виртуальных мошенников очень трудно выявить", - признаются следователи полиции. Тем не менее эту публикацию, а также все сопутствующие документы и детальную информацию мы направляем для знакомства и рассмотрения в профильное подразделение МВД РФ.