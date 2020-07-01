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01.07.2020 22:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более половины жителей Урала приняли участие в голосовании по поправкам

Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева

В регионах Уральского федерального округа завершилось голосование по поправкам в Конституцию России.

Активнее всего свою позицию по изменениям в документе выражали жители Ямала. По данным на 18:00, в голосовании приняли участие 78,84 процента северян. Не отставала от соседей и Тюменская область: по данным региональной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 73,46 процента жителей. В Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области показатели хоть и не рекордные, но тоже высокие: 59,6 и 62,19 процентов соответственно. В Курганской области явка составила - 55,9 процента.

Фото: Анна Соловьева/РГ
В СКФО по поправкам в Конституцию проголосовали более 81% избирателей

На Среднем Урале в голосовании приняли участие 49,16 процента жителей Свердловской области, хотя в отдельных муниципалитетах явка была значительно выше. Например, в Волчанске мнение по поправкам выразили 81,6 процента местных жителей.

Уральцы имели возможность проголосовать как на избирательном участке, так и на дому. Вне зависимости от формата процедура проводилась с соблюдением всех санитарных требований.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, в Челябинской области после обработки 0,09% протоколов за внесение поправок в Конституцию высказались 63,8 процента жителей. Голоса "против" отдали 35,5 процента.

В Свердловской области за поправки проголосовали 66,45 процента избирателей, против - 32,5 процента. Данные приведены после обработки 49,72 процента протоколов.

Окончательные итоги избиркомы подведут после обработки всех бюллетеней.

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