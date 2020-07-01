С июля Свердловская область переходит на дуальную систему сбора мусора. Хотя не целиком и не сразу - пилотными площадками станут несколько микрорайонов в четырех городах региона. Для тестирования новой системы выбраны Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский и Алапаевск.

Задачи нацпроекта "Экология" разовыми мероприятиями не решить, считают в министерстве энергетики и ЖКХ региона. Для снижения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду к 2024 году предстоит создать комплексную систему обращения с ТКО. Переход на дуальный сбор бытового мусора - один из ее этапов.

- Нужно кардинально пересмотреть подход к утилизации мусора и обеспечить сокращение не только объемов, но и фракционной структуры его захоронений. Для этого сначала в экспериментальном, а затем и в рабочем порядке планируется внедрение двухступенчатой системы разделения ТКО. Первое будет производиться на уровне квартир и дворовых контейнерных площадок, второе - на мусоросортировочных линиях. В итоге мы постепенно должны прийти к тому, что в землю будут уходить только быстро разлагаемые, безвредные фракции, - говорит замминистра Егор Свалов.

Полезные фракции пойдут на переработку, что, по расчетам, позволит на треть сократить объем захоронений. Сейчас в регионе в эксперимент включились два регоператора из трех - ТБО "Экосервис" и ЕМУП "Спецавтобаза". Последний планирует перевести на систему "двух баков" около 150 многоквартирных домов в Екатеринбурге: на каждой площадке установят два вида контейнеров с наклейками. В первые пойдет то, что можно отсортировать и переработать (стекло, даже битое, макулатура, пластик, металл), во второй - все остальное. Опасные и строительные отходы, как и прежде, утилизировать вместе с бытовыми запрещено, а для крупногабаритного мусора предназначены специальные отсеки.

Как сообщили в ЕМУП "Спецавтобаза", часть управляющих компаний Екатеринбурга готова участвовать в пилотном проекте, остальные могут присоединиться позже. Первые итоги эксперимента планируют подвести к 2021 году.

Но стоит ли спешить с нововведениями во время пандемии? Ведь, как сообщил недавно министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, за два месяца самоизоляции объемы накопления мусора увеличились более чем на четверть и составили без малого 300 тысяч тонн. В это же время платежи за его вывоз и утилизацию сократились не менее чем на 30 процентов. На компенсацию убытков регоператоров правительство РФ выделило региону 219 миллионов рублей. Стабильность их работы была сохранена, но справятся ли они с новыми задачами и какова цена вопроса?

Пока затраты на дуальный сбор мусора относительно невелики и не требуют увеличения тарифа, отметили в ЕМУП "Спецавтобаза". Например, новые контейнеры приобретать не планируется - будут использованы существующие.

- Пилотный режим раздельного сбора как раз и даст полную картину - от расходов на маркировку контейнеров, выпуск информационных материалов для потребителей услуги до изменения транспортных затрат, - сообщила "РГ" директор компании-регоператора Наталья Зубова.

Выбор первых четырех городов объясняется наличием мощностей для сортировки. Так, Широкореченский комплекс в Екатеринбурге может перерабатывать 200 тысяч тонн отходов в год - этого достаточно для реализации пилотного проекта. Мусоросортировочные линии запущены в Алапаевске и Каменске-Уральском, модернизирован комплекс в Первоуральске.

На подходе другие объекты: проектируются мусоросортировочные заводы в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Красноуфимском районе, идет выбор мест для площадок под новые полигоны и комплексы Большого Екатеринбурга. К 2024 году на Среднем Урале должно быть построено 17 мусоросортировочных комплексов и обеспечена нормативная эксплуатация 25 полигонов.

Что касается переработки, то в минэнерго рассчитывают на активное участие бизнеса. Через четыре года на вторичную переработку планируется отправлять не менее 36 процентов бытового мусора. Чиновники надеются: пилотный проект привлечет интерес бизнесменов и поможет выяснить потенциальный объем вторсырья.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ:

- Мы видим готовность огромного количества россиян активно участвовать в реализации реформы ТКО. Люди выражают неподдельный интерес к процессу раздельного сбора мусора, пропагандируют его на уровне субъектов, создают общественные организации, которые помогают формировать совершенно новую культуру обращения с отходами, прививать "зеленые" привычки и делать осознанность своим девизом. Уверен, что благодаря таким неравнодушным людям мы справимся с поставленными руководством страны задачами.