Первую партию нового российского лекарства от коронавируса недавно поставили в больницы Екатеринбурга. Это один из трех препаратов, разработанных отечественными специалистами и одобренных к использованию в чрезвычайно сжатые сроки - буквально за два-три месяца.

Фармпредприятия России сегодня оснащены современным оборудованием, вот только пилюли производят в основном из импортного сырья. Фото: Татьяна Андреева/РГ

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Ученые, конечно, начали не с чистого листа: в основу легли наработки предыдущих лет. К примеру, триазавирин, созданный несколько лет назад в Екатеринбурге в Институте органического синтеза УрО РАН группой под руководством академика Владимира Чехонина. Сейчас исследователи предложили новую - ингаляционную - форму препарата, воздействующую непосредственно на коронавирус.

Как отмечают эксперты, давние наработки дают большое преимущество: легче наладить промышленный выпуск и обеспечить необходимые объемы. Но в наследство от прошлых лет достались и минусы: редкое фармпредприятие в стране имеет сейчас полную производственную цепочку для выпуска не только новых, но и уже известных препаратов. Большинство субстанций закупается за рубежом, в основном в Китае и Индии.

- Как показала пандемия, зависимость в сфере фармакологии ставит под угрозу лекарственную безопасность страны. В Институте лекарственных средств недавно проанализировали список жизненно необходимых препаратов, чтобы понять, стратегический запас каких субстанций необходим государству. И предусмотреть перспективу их импортозамещения, - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб на недавней сессии "Иннопрома", посвященной стратегии развития фармакологии.

Везли грузовиками

Представители крупнейших фармацевтических компаний страны в ходе сессии поделились недавними драматичными историями поставок субстанций.

- Проблемы начались еще в феврале, когда один за другим в Китае начали закрываться заводы - поставщики сырья. Мы пытались сделать максимальный запас. На рефрижераторах довозили субстанцию до границ Китая, потом перегружали на наши машины и доставляли на заводы. Полагали, что обеспечили запас сырья по некоторым позициям почти на год, - рассказал Сергей Клыков, гендиректор "Фарм-Центра", управляющей организации компании "Синтез".

Но, как показала жизнь, из-за возросшего спроса весь объем ушел за три месяца. И для продолжения выпуска лекарства пришлось решать вопрос закупки субстанции у альтернативного производителя. Традиционно процедура смены поставщика в сфере фармакологии занимает месяцы, пандемия ускорила процесс: товар экстренно перерегистрировали, для корректировки сроков процедур внесли изменения в законодательную базу.

Производственные площадки "Синтеза" расположены в нескольких регионах, одна из главных - в Курганской области. Благодаря быстрой смене поставщика, компания даже нарастила мощности. Сейчас здесь производят не менее полутора десятков препаратов, включенных в рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19. В полтора раза увеличился выпуск антибиотиков.

Как показала пандемия, зависимость в сфере фармакологии ставит под угрозу лекарственную безопасность страны

Но главная гордость компании - здесь, несмотря на трудности с поставкой сырья, умудрились нарастить выпуск препарата гидроксихлорохин. Долгое время это лекарство считалось эффективным для узкого круга болезней. На " Синтезе" его и в прошлые годы выпускали, но в небольшом количестве - до 4 тысяч упаковок в год. Сейчас, когда препарат признали эффективным от коронавируса, компания сумела в сотни раз нарастить объем - с апреля уже выпущено 700 тысяч упаковок. Для насыщения спроса открываются дополнительные площадки, в том числе первые партии выпустили в Кургане.

Рецепт спасения

Мобилизация, конечно, мощный двигатель прогресса, но эксперты уверены: необходимо в корне менять стратегию развития фармацевтики, чтобы страна не оказалась в лекарственной зависимости от других государств. Поучительную историю о том, как в разгар пандемии COVID-19 пришлось спасать сотни тысяч больных диабетом в Венесуэле, рассказал генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов. Жизненно необходимый для больных диабетом препарат в стране не производится, главные поставщики - предприятия США - отказались от договоров. Пришлось самолетами доставлять инсулин из России.

- Один из основных выводов, которые сделали и международные корпорации, и мы, - в фармацевтике необходимо уходить от глобализации и во главу угла ставить национальные интересы, - говорит Родионов.

Сейчас в правительстве страны рассматривается предложение создать госрезерв субстанций как минимум жизненно необходимых препаратов. Отечественные производители к такому проекту относятся двояко. С одной стороны, стратегический запас лекарств действительно необходим. С другой - зачем тратить огромные средства на закупки за рубежом, не эффективнее ли вложиться в развитие производства на своей территории?

- Если хотя бы часть средств, которые планируется потратить на госрезерв, выделить в виде субсидий компаниям, которые на конкурсной основе подадут заявки и в случае победы построят заводы по производству субстанций на территории РФ, это принесет больший эффект. Уже через два года можно будет наладить бесперебойное производство очень широкой номенклатуры. И рост будет не 60 процентов, как заложено в госпрограмме, а 500. И лекарственная безопасность страны будет обеспечена, - уверен Петр Родионов.

Еще недавно Ирбитский фармзавод, созданный в годы Великой Отечественной войны, был единственным на Урале предприятием, сохранившим производство субстанций для препаратов, большинство из которых входило в список жизненно необходимых. В стране таких заводов, придерживающихся советских технологий, оставалось не более 50. К 2019 году, по данным Минпромторга РФ, их количество выросло почти в два раза - до 95-ти. За пять последних лет в стране на 60 процентов увеличили объем выпуска фармсубстанций. Еще до нынешней чрезвычайной ситуации было понятно, что это новая технологическая основа развития, другие компетенции, которые дают возможность регулировать себестоимость производства препаратов по всей цепочке.

- Такой подход позволит не только обеспечить производственную безопасность страны, но и стать более конкурентоспособными на международном рынке, - считает директор государственного Института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков.

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