Уральским регионам помогут справиться с COVID-19 медики из других городов

В Уральском округе лидерство по числу зараженных коронавирусом у Свердловской области перехватили северные соседи. Югра свыше недели находится в первой тройке субъектов Федерации, в Новый Уренгой - газовую столицу Ямала и России, где с трудом справляются с COVID-19, - направлены на подмогу десятки медиков из других городов. В Тюменской области количество выявленных по сравнению с автономными округами невелико, зато зафиксирован устойчивый прирост.

В Ханты-Мансийском округе в третьей декаде июня несколько дней кряду прибывало свыше 300 инфицированных, но в последние дни заболеваемость пошла на убыль. По наблюдениям управления Роспотребнадзора, с предприятий нефтегазового комплекса коронавирус перебирается в семьи работников промыслов. Аналогичная картина уже давно наблюдается в ЯНАО, где на долю занятых на месторождениях приходилось до 70 процентов заболевших, а теперь - менее пятой части.

Новому Уренгою по степени пораженности COVID-19 по соотношению числа госпитализированных и вылеченных нет, пожалуй, равных на Урале. В город командированы врачи и медсестры из Москвы, Тюмени, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Сформирован второй окружной штаб под руководством вице-губернатора Андрея Воронова, на базе поликлиники № 1 открывают дополнительное приемное отделение для ускорения размещения больных в клиниках.

Власти Тюменской области, разрешив открыть ТРЦ, в связи с тревожной динамикой продлили режим повышенной готовности до 5 июля на уровне второго этапа снятия ограничений. С суточным приростом в пределах 65-70 человек регион, население которого сопоставимо с Югрой, на фоне соседей выглядит пока относительно благополучно. Во всех трех западносибирских регионах коронавирус диагностирован у более чем 17 тысяч человек. Из них скончались, по данным на 29 июня, 106.

В целом по УрФО темпы прироста в июне печалят. В начале месяца прибавлялось по 500-600 инфицированных, на пике доходило до тысячи, в третьей десятидневке стабильно около 900 человек.

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