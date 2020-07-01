Уральским регионам помогут справиться с COVID-19 медики из других городов

Новости

Максут Шадаев выступил за открытие офиса Telegram в России 13:35
В центре Москвы развалилась фура 13:34
Путин назначил Жуйкова замминистра юстиции 13:32
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского 13:28
"Было больно": основатель Comedy Club о реакции Харламова на "Текст" 13:26
В ОАЭ создали марсианский город 13:26
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму 13:24
В Петергофе для борьбы с очередями в парки отменили бумажные билеты 13:22
Санкт-Петербург и Финляндию свяжет новая дорога 13:22
Житель Прикамья осужден за драку с сотрудником ДПС 13:20
Ни один наблюдатель или журналист не был удалён с участка в Москве 13:16
Названа явка избирателей на участки в Подмосковье на 12:00 13:15
Семашко назвал сроки вступления в силу соглашения о взаимном признании виз 13:13
Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 13:12
Шадаев: Онлайн-голосование должно стать постоянной частью выборов в РФ 13:07
В Москве госпитализирован режиссер "Незнайки" Александр Боголюбов 13:05
Компьютеры Apple атаковал вирус-шифровальщик 13:04
Нетрезвый водитель на угнанном грузовике устроил ДТП в новой Москве 13:02
В ряде регионов ЦФО по поправкам проголосовали более 70% избирателей 13:02
Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним 12:57
В Петербурге выпустили на волю спасенных краснокнижных птиц 12:57
В Краснодарском крае явка на голосование по поправкам превысила 70% 12:50
В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений COVID-19 после отмены ЧС 12:49
СПЧ не зафиксировал существенных нарушений при голосовании 12:47
Путин получил положенные подарки после голосования 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жаркое лето на Севере

Уральским регионам помогут справиться с COVID-19 медики из других городов
Текст: Анатолий Меньшиков (УрФО)
Российская газета - Неделя - Урал № 142(8196)
В Уральском округе лидерство по числу зараженных коронавирусом у Свердловской области перехватили северные соседи. Югра свыше недели находится в первой тройке субъектов Федерации, в Новый Уренгой - газовую столицу Ямала и России, где с трудом справляются с COVID-19, - направлены на подмогу десятки медиков из других городов. В Тюменской области количество выявленных по сравнению с автономными округами невелико, зато зафиксирован устойчивый прирост.
Фото: Евгений Козырев
Какую диету врачи прописали больным коронавирусом

В Ханты-Мансийском округе в третьей декаде июня несколько дней кряду прибывало свыше 300 инфицированных, но в последние дни заболеваемость пошла на убыль. По наблюдениям управления Роспотребнадзора, с предприятий нефтегазового комплекса коронавирус перебирается в семьи работников промыслов. Аналогичная картина уже давно наблюдается в ЯНАО, где на долю занятых на месторождениях приходилось до 70 процентов заболевших, а теперь - менее пятой части.

Новому Уренгою по степени пораженности COVID-19 по соотношению числа госпитализированных и вылеченных нет, пожалуй, равных на Урале. В город командированы врачи и медсестры из Москвы, Тюмени, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Сформирован второй окружной штаб под руководством вице-губернатора Андрея Воронова, на базе поликлиники № 1 открывают дополнительное приемное отделение для ускорения размещения больных в клиниках.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Волгодонске от коронавируса вылечили 100-летнюю женщину

Власти Тюменской области, разрешив открыть ТРЦ, в связи с тревожной динамикой продлили режим повышенной готовности до 5 июля на уровне второго этапа снятия ограничений. С суточным приростом в пределах 65-70 человек регион, население которого сопоставимо с Югрой, на фоне соседей выглядит пока относительно благополучно. Во всех трех западносибирских регионах коронавирус диагностирован у более чем 17 тысяч человек. Из них скончались, по данным на 29 июня, 106.

В целом по УрФО темпы прироста в июне печалят. В начале месяца прибавлялось по 500-600 инфицированных, на пике доходило до тысячи, в третьей десятидневке стабильно около 900 человек.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Самозанятых россиян станет больше
Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тысяч заражений в день
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России