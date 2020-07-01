Как правило, молодежи чаще всего предлагают попробовать себя в сфере продаж (62 процента вакансий) в качестве менеджеров, продавцов-консультантов, специалистов кол-центров, курьеров, промоутеров, мерчендайзеров, риелторов. Кроме того, в первую пятерку профессиональных сфер для начинающих вошли "Консультирование", "Транспорт и логистика", "Туризм, гостиницы, рестораны" и "Административный персонал".
Чаще всего по этим вакансиям предлагают зарплату чуть менее 23 тысяч рублей. Сами соискатели, как правило, претендуют на заработок не ниже 26 тысяч. Примерно четвертая их часть - дипломированные специалисты с высшим образованием, еще столько же имеют среднее специальное образование. 36 процентов указывают в резюме неоконченное высшее.
В непростой ситуации на рынке труда кадровики советуют начать карьеру со стажировки и получить практические навыки, которые помогут в дальнейшей профессиональной деятельности. Сегодня только на HeadHunter Урал предложений стажировок по всей стране более четырех тысяч, а обычных вакансий - чуть более тысячи. А значит, поиск постоянной работы может затянуться, и лучше потратить это время с пользой для себя.
- Многие работодатели именно на стажировках отмечают наиболее работоспособных, мотивированных молодых сотрудников и приглашают их в штат. Даже если сейчас в компании нет открытых вакансий, зарекомендовавшие себя студенты попадут в список первоочередных кандидатов, - считает руководитель молодежного направления ресурса Ирина Святицкая.
Кстати
АНО "Россия - страна возможностей" представила новый сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов дайджест.времякарьеры.рф, где размещено более 100 тысяч предложений.