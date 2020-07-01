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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Соглашайтесь на стажировку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 142(8196)
Молодым специалистам стало сложнее найти работу. По данным HeadHunter Урал, количество вакансий для новичков в Челябинской области под влиянием пандемии упало на 12 процентов и составляет восемь процентов от общего числа предложений.

Как правило, молодежи чаще всего предлагают попробовать себя в сфере продаж (62 процента вакансий) в качестве менеджеров, продавцов-консультантов, специалистов кол-центров, курьеров, промоутеров, мерчендайзеров, риелторов. Кроме того, в первую пятерку профессиональных сфер для начинающих вошли "Консультирование", "Транспорт и логистика", "Туризм, гостиницы, рестораны" и "Административный персонал".

Число вакансий для новичков на Южном Урале упало на 12 процентов

Чаще всего по этим вакансиям предлагают зарплату чуть менее 23 тысяч рублей. Сами соискатели, как правило, претендуют на заработок не ниже 26 тысяч. Примерно четвертая их часть - дипломированные специалисты с высшим образованием, еще столько же имеют среднее специальное образование. 36 процентов указывают в резюме неоконченное высшее.

Уральцы запустили сервис поиска работы для выпускников в 85 регионах

В непростой ситуации на рынке труда кадровики советуют начать карьеру со стажировки и получить практические навыки, которые помогут в дальнейшей профессиональной деятельности. Сегодня только на HeadHunter Урал предложений стажировок по всей стране более четырех тысяч, а обычных вакансий - чуть более тысячи. А значит, поиск постоянной работы может затянуться, и лучше потратить это время с пользой для себя.

- Многие работодатели именно на стажировках отмечают наиболее работоспособных, мотивированных молодых сотрудников и приглашают их в штат. Даже если сейчас в компании нет открытых вакансий, зарекомендовавшие себя студенты попадут в список первоочередных кандидатов, - считает руководитель молодежного направления ресурса Ирина Святицкая.

Кстати

АНО "Россия - страна возможностей" представила новый сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов дайджест.времякарьеры.рф, где размещено более 100 тысяч предложений.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Рынок труда

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