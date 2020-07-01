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Проект: В регионах

Не сумели навести мосты

Почему производитель металлоконструкций не будет участвовать в масштабном местном проекте
Текст: Татьяна Казанцева (Нижний Тагил)
Российская газета - Экономика УРФО № 141(8195)
Второй по величине город Свердловской области лихорадит: местный завод металлоконструкций со штатом 900 человек вынужден с 1 июля перейти на трехдневную рабочую неделю из-за того, что остался без крупного заказа, на который всерьез рассчитывал.
Строительство моста, который свяжет лежащие на разных берегах районы НижнегоТагила, уже началось. Фото: Илья Колесов Строительство моста, который свяжет лежащие на разных берегах районы НижнегоТагила, уже началось. Фото: Илья Колесов
Строительство моста, который свяжет лежащие на разных берегах районы НижнегоТагила, уже началось. Фото: Илья Колесов

В Нижнем Тагиле стартовал масштабный проект, откладывавшийся несколько десятилетий, - строительство моста через пруд. Но металлоконструкции для этого сооружения будет поставлять иногороднее предприятие. Для руководства завода такой вариант развития событий оказался неожиданностью, а рабочие поговаривают даже о выходе на митинг. Почему муниципалитет в сложной экономической ситуации не поддержал заказом местного производителя, выяснял корреспондент "РГ".

Фото: Пресс-служба "Иннопрома"
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Четырехполосный мост через пруд длиной почти полкилометра называют главным подарком к 300-летию Нижнего Тагила. Он свяжет два берега - два района города - и освободит центральные улицы от большегрузов. По соглашению, заключенному между правительством области, ЕВРАЗ-Холдингом и городской администрацией, "стройка века" осуществится благодаря налогам металлургического гиганта. В 2020 году эта сумма составит миллиард рублей. Допсоглашение, подписанное в начале июня, предусматривает выделение на второй и третий этапы проекта 2,975 миллиарда рублей.

Интересно, что найти генподрядчика мэрии удалось только со второй попытки. На первый аукцион, подготовленный службой заказчика городского хозяйства в июне 2019 года, заявок никто не подал. В январе 2020-го появился первый (и единственный) претендент на реализацию почти четырехмиллиардного проекта - многопрофильная строительная компания "АльмакорГруп" с московской пропиской. Она же стала победителем, и ей вместе с мэром приходится сейчас отвечать на претензии руководства Нижнетагильского завода металлических конструкций (НТЗМК). Ведь москвичи предпочли взять в субподрядчики конкурента тагильчан - компанию из Тюмени.

"Нас водили за нос два с половиной месяца!" - возмущается топ-менеджер и уверяет, что сделал все возможное для победы в конкурсе

- Еще в марте на наше коммерческое предложение о поставке металлоконструкций для моста в компании "АльмакорГруп" ответили: "Подумаем", - рассказал управляющий и совладелец НТЗМК Виталий Парфенов корреспонденту "РГ". - И все это время - два с половиной месяца - мы получали определенные сигналы, что выберут именно нас. Получается, нам давали ложную надежду на заключение контракта. То, что они вовремя не сообщили о выборе другой компании, можно назвать нарушением деловой этики. При этом администрация города никак не пыталась повлиять на генподрядчика, хотя ранее подчеркивала, что местные компании будут у него в приоритете.

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Самостоятельно участвовать в аукционе по ФЗ-44 (закон о контрактной системе в сфере госзакупок) НТЗМК не решился - и именно в этом, а также в пассивности упрекает руководство завода глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На встрече с представителями трудового коллектива мэр перечислил тагильские предприятия, которые смогли получить заказы благодаря своим активным действиям.

- В проекте участвует и НТМК, и другие предприятия города. МУП "Тагилдорстрой", например, оставил по данному контракту 1,08 миллиарда в Нижнем Тагиле, потому что добился, чтобы дороги к путепроводу строили местные специалисты, - подчеркнул глава. - Почему руководство НТЗМК не смогло договориться с генеральным подрядчиком - большой вопрос.

Отметим, включать в контракт пункт о преимуществе местных субподрядчиков заказчик просто не имел права: это противоречит и 44-ФЗ, и антимонопольному законодательству.

- С точки зрения закона в контрактной системе не может быть приоритетов. Есть два общих условия, которыми можно руководствоваться: победитель должен быть профессионалом и важно, чтобы цена вопроса устраивала организатора торгов, - подчеркивает завкафедрой предпринимательского права УрГЮУ доктор юридических наук Владимир Белых.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Однако Парфенов призывает муниципалитет "не прятаться за федеральный закон о госзакупках, а говорить о тонких вещах" - таких, как деловая этика. "Нас водили за нос два с половиной месяца!" - возмущается топ-менеджер и уверяет, что сделал все возможное для победы в конкурсе, который проводил генподрядчик.

- Изначально мы подготовили предложение на уровне сметной стоимости проекта. "АльмакорГруп" рассматривал еще два предприятия - из Кургана и Тюмени. По стоимости мы были в середине, затем улучшили предложение. Пауза возникла в марте, но мы связали ее с пандемией и решили подождать. К тому же знали, что финансирования у генподрядчика тогда не было. Оно появилось в апреле, а в конце мая мы узнаем, что заказ получила тюменская компания. На наши запросы представители "АльмакорГруп" не отвечали. Мы рассчитывали на загрузку 20-25 процентов с июля, сейчас пытаемся заместить потерю другими контрактами, но это непросто, - излагает хронологию событий Виталий Парфенов.

Генподрядчик с обвинениями в свой адрес не согласен. По словам председателя совета директоров "АльмакорГруп" Сергея Вершинина, компания выполнила все обязательства перед заказчиком.

- При заключении госконтракта на строительство моста мы с вниманием отнеслись к пожеланиям городской и областной администраций в процессе строительства опираться по возможности на местные организации. Мы считаем, что это пожелание в полной мере реализовано: более 45 процентов стоимости контракта уже отдано местным подрядчикам и поставщикам. Кроме того, мы приняли решение не перевозить из Московского региона строительную технику и автотранспорт, а привлекать уральских поставщиков техники, а это еще 10-15 процентов стоимости проекта. В процессе строительства участие местных предприятий будет увеличено до 60-70 процентов, - сообщил руководитель генподрядчика журналистам еще в начале конфликта и на днях подтвердил свою позицию корреспонденту "РГ".

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Что касается пресловутых "тонких моментов", Вершинин отметил, что при посещении завода и переговорах с его руководством у генподрядчика не создалось впечатления, что НТЗМК готов бороться за этот заказ. "Нам сообщили, что завод имеет на 2020 год высокую загрузку", - добавил руководитель генподрядчика.

Поставщика металлоконструкций компания выбирала на основании своего внутреннего конкурса. Решающей, по словам начальника отдела маркетинга Андрея Соломанина, стала цена предложения, но не только она. Оценивали также специализацию и опыт работы, конкретно - удельный вес именно мостовых конструкций. К слову, в ассортименте НТЗМК этот вид продукции в последние пять лет не лидировал, что подтверждает и Виталий Парфенов.

Последний раунд переговоров состоялся в стенах мэрии Нижнего Тагила в рамках выполнения обещания, данного заводчанам Владиславом Пинаевым, но, как констатировала пресс-служба мэрии, "сблизить позиции не удалось". А значит, НТЗМК придется искать других заказчиков, чтобы загрузить мощности и работников.

- Администрация завода делает все возможное для выхода из неблагоприятного режима. Уже звонят из других компаний, мир не без добрых людей. Есть конкретные предложения от партнеров, с которыми мы работаем. У нас сейчас даже есть выбор, - оптимистично завершил разговор с корреспондентом "РГ" Виталий Парфенов.

Комментарий

Максим Марамыгин, директор института финансов и права УрГЭУ:

- Речь, скорее всего, идет об организационных просчетах топ-менеджмента. Вероятно, изначально имело место некое "джентльменское соглашение", но, если ориентация исключительно на местных субподрядчиков не была задокументирована, не являлась одним из обязательных условий тендера, вряд ли можно обвинять москвичей в нарушении правил игры. Хотя объективности ради надо признать, что для многих иногородних участников торгов подобный стиль является нормой.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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