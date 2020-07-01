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01.07.2020 12:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По следу мутации

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 142(8196)
С начала года в Свердловском онкодиспансере более 1800 уральцев прошли молекулярно-генетическое обследование, позволяющее выявлять наследственную предрасположенность к раку. По данным ученых, родственники по крови сами входят в группу риска. Они могут быть носителями генных мутаций, которые провоцируют ненормальное деление клеток, что приводит к патологии. Чем раньше специалисты диагностируют заложенный в организме сбой, тем больше шансов отследить и победить недуг.
Фото: iStock
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- Наследственные формы рака составляют небольшой процент от общего количества онкозаболеваний. Однако, если молекулярные исследования показывают наличие мутации в генах, риск развития злокачественной опухоли очень высок. В несколько раз выше, чем у обычного пациента. Очень важно обнаружить новообразование на ранней стадии, провести эффективное лечение, и тогда с вероятностью до 90 процентов человек быстро вернется к привычному образу жизни, - объясняет новый подход к ранней диагностике заместитель главного врача Свердловского онкодиспансера по лечебной работе Дмитрий Емельянов.

Определить наличие или отсутствие генетического фактора развития болезни необходимо прежде всего при меланоме, раке легкого, яичников, кишечника, молочной железы. В зависимости от вида мутации доктора подбирают для пациента индивидуальную лекарственную терапию. Кроме того, рекомендуют родным больного регулярно посещать онколога. Для имеющих "фактор риска" разрабатывают особый план профилактических осмотров, который может включать не только осмотры врача (каждые полгода), но и дополнительное обследование организма.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак

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