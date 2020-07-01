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Нужно помочь своим

Челябинские промышленники призывают россиян покупать отечественные товары
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 141(8195)
Промышленники Южного Урала взялись за организацию движения в поддержку российских товаропроизводителей "Россия, покупай отечественное!". Суть их идеи в формировании пула предприятий и покупателей, которые отдают предпочтение российским поставщикам и их товарам. По мнению инициаторов, направление спроса на внутреннее потребление, а не только бюджетные дотации и субсидии, способно подбодрить экономику в условиях нефтяного кризиса и последствий COVID-19.

Желанием доказать это объясняет порыв своего коллектива Николай Танаев, начальник отдела маркетинга компании, ставшей проводником акции. Взявшее на себя инициативу челябинское предприятие выпускает контрольно-измерительные приборы и комплексные системы, осуществляет поставки добывающим компаниям и конкурирует при этом с американцами, также заинтересованными во внимании со стороны нефтегазового сектора. Между тем, говорит Танаев, экономическая ситуация зависит от потребительской активности: чем выше спрос на отечественный продукт (если он не проигрывает в качестве), тем легче экономике.

- Не всегда импортное лучше российского, - вторит ему руководитель компании Константин Александровский. - За последние пять лет многие производители, и мы в том числе, выросли в техническом плане, технологическом оснащении, качестве, и теперь особенно важно, кому платим, у кого покупаем продукцию. Наши деньги должны давать работу нашим людям, нашим заводам.

Фото: iStock
За пять лет производство отечественных фармсубстанций выросло на 60%

25 мая активисты выложили видеоролик с хештегом #ПокупайОтечественное в социальных сетях, приурочив это к началу снятия ограничений, стали искать единомышленников, готовых последовать их примеру.

- Спустя месяц к нам присоединилось около десятка участников, - сообщил Танаев. - Это коллеги по бизнесу, а также организации, делающие метрологическое оборудование, автомобильную технику. Мы размещаем видеоролики об их возможностях в Интернете, есть договоренность о продвижении контента, чтобы этот смысловой заряд аккумулировался в цифровом пространстве, накапливался до критической массы. Хотя не отказываемся и от живого общения.

Актив, отмечает менеджер, пока представляет малый и средний бизнес. Гигантов, где бы трудились тысячи человек, среди последователей нет. Но движение задумано как федеральное, и инициаторы будут к этому стремиться: если идея верная, она найдет отклик в обществе.

- Что будут делать россияне после самоизоляции и полной отмены режима повышенной готовности? На что станут жить, куда пойдут - в магазин или на биржу труда? Это в том числе зависит от нас, - призывают единомышленников сторонники движения.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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