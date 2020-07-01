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Проект: В регионах

Вместо экспорта

Уральский бизнес кооперируется с компаниями из других регионов России
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 141(8195)
Из-за ограничений поставок на международные рынки и благодаря развитию импортозамещения компании стали теснее сотрудничать с соседними регионами. Минувшей весной, по данным Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП), переговоры провели свыше 60 предприятий Свердловской области и Центрального федерального округа.

Такая форма сотрудничества станет приоритетной в ближайшее время, потому что восстановить объемы экспорта удастся не ранее 2022 года, считает президент УТПП Андрей Беседин. Соглашения об экономическом партнерстве со Свердловской областью при участии регионального министерства промышленности и науки уже заключили Воронежская и Рязанская области.

Фото: Предоставлено Михаилом Цыганко
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- Мы обговаривали участие коллег в сфере научных разработок, к примеру, производитель горного оборудования из Воронежской области заинтересовался проектами нашего научно-исследовательского института, а металлургические компании - оборудованием по обработке изделий. Деловых партнеров нашли и Союз автотранспортных предпринимателей области, центры развития туризма, - перечисляет Беседин.

Кооперация реализуется также по принципу размещения звеньев производственной цепочки: скажем, добыча полезных ископаемых идет в Оренбургской области, а переработка - в Свердловской. Помимо сырья контрагенты занялись поставками пищевой продукции: на торговые сети региона вышел рязанский изготовитель шоколада и карамели. Эксперты называют такую активность предсказуемой.

Страны, куда регион обычно экспортирует продукцию, не скоро откроют границы

Особенность переговорного процесса нынешнего года - онлайн-формат: для участников создавали виртуальные кабинеты, где можно было обговорить все условия тет-а-тет. Дистанционные площадки помогли компаниям обменяться и опытом выхода из кризиса, считает руководитель областного Агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Интерес к межрегиональному сотрудничеству не пропадал, даже вырос из-за рецессии на мировом рынке. Бизнесу понадобилось обновление, поиск идей. Например, предприятия Челябинской области обратились к нам за опытом в части поддержки высокотехнологичных компаний, - поясняет он. - Говоря об инвестиционных проектах, мы стараемся работать с регионами со схожей экономической структурой.

По его словам, уральцы презентуют коллегам возможности реализации различных проектов на территории всего УрФО и анализируют рынки партнеров. Местные поставщики с интересом глядят в сторону не только Центрального, но и Северо-Западного федерального округа, и связать компании между собой сейчас намного легче благодаря развитию IT-технологий.

Тем временем страны, куда регион обычно экспортирует продукцию, по прогнозам Андрея Беседина, не скоро откроют границы: для восстановления своей экономики они займутся в первую очередь самостоятельным производством, которому серьезно способствуют меры господдержки.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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