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01.07.2020 14:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске рассказали о новых требованиях при посещении детсадов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

С 2 июля все детские сады Челябинска возобновят работу в обычном режиме. Однако с учетом эпидемиологической обстановки и действующих требования СанПиН, прием детей, отсутствующих более пяти дней, будет осуществляться только при предъявлении медицинской справки о неконтактности с инфекционными больными, которая с момента получения будет действительна 72 часа. Об этом в среду сообщили в городской администрации.

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- Получить справку для посещения детского сада возможно дистанционно, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Для этого родители должны не менее чем за два дня уведомить детский сад о выходе ребенка в группу. Его администрация самостоятельно запросит сведения об эпидокружении ребенка. Однако рекомендуем родителям предварительно уточнить у в детском саду возможность получения справки таким способом.

Кроме того, родители могут самостоятельно обратиться в детскую поликлинику и получить необходимую справку без очередей - по предварительной записи.

При оформлении ребенка в детский сад впервые необходимо также собрать медицинские документы в детской поликлинике по месту жительства по предварительной записи.

Во всех детских садах города проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия: это регулярная дезинфекционная обработка помещений и уличных площадок, утренний фильтр, регулярный осмотр медработником, а также обязательный масочный режим для родителей, приводящих детей. Просим всех с пониманием отнестись к этим требованиям, отметили в мэрии.

Кстати

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 139 новых случаев COVID-19. С начала пандемии заболели 7724 человека, выздоровели - 4379, скончались - 152 южноуральца.

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