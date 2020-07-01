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01.07.2020 22:13
Рубрика: Власть

Результаты голосования по Конституции могут пересчитать на четырех участках

Текст: Татьяна Замахина

В связи с возможными нарушениями может состояться пересчет на четырех участках, но на результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию это в любом случае не повлияет. Об этом сообщила, подводя предварительные итоги, глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- В настоящее время мы располагаем сведениями о предстоящем отдельном подсчете бюллетеней по ряду случаев, когда итоги голосования могут быть подвергнуты сомнениям в связи с возможными допущенными нарушениями, - заявила она.

Таких случаев "ничтожно мало" по сравнению с общим количеством участков - пока что известно о всего четырех, сообщила глава ЦИК. И если итоги голосования на отдельных участках даже и будут признаны недействительными, то нет никаких оснований считать, что это повлияют на результаты, сказала она.

Кроме того, Памфилова сообщила, что Центризбирком России получил в общей сложности 7196 письменных обращений граждан по вопросам общероссийского голосования. Жалоб на серьезные нарушения, которые стоило бы рассматривать на заседании комиссии, не зафиксировано.

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