С 1 июля этого года в Крым и Краснодарский край можно улететь из десятков городов России, а с 4 июля стартуют туры на основе чартерных рейсов на Байкал, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова на деловом завтраке в "Российской газете" .

Зарина Валерьевна, с 1 июля в России стартовал в полном объеме туристический сезон. Туриндустрия готова?

Зарина Догузова: Официальный курортный сезон в большинстве регионов страны, их около 70, стартовал 1 июля, как мы и обещали. В большинстве регионов уже работают отели, санаторно-курортные учреждения. Постепенно в работу включается вся развлекательная инфраструктура. Количество таких регионов постоянно увеличивается, ограничения снимаются. Туристам стоит уточнять актуальную информацию на сайте Russia.Travel.

Страна огромная, процессы идут неравномерно. При этом уже сейчас туристы могут планировать поездки в подавляющее большинство регионов России. Туристическая отрасль начала постепенно выходить из карантинных мер с 1 июня. Те же санатории работают пусть не все и в ограниченном режиме, но уже несколько недель.

Запускающие туризм регионы должны строго соблюдать нормы, которые были согласованы с Роспотребнадзором. Это сбалансированные и оптимальные рекомендации. С одной стороны, они учитывают меры безопасности. С другой - позволяют бизнесу запустить работу, а туристам - путешествовать.

Эксперты говорят, что сейчас нужно поддержать спрос. Какие меры предлагаете?

Зарина Догузова: Наша конечная задача сделать так, чтобы турпродукт стал дешевле. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом направлении. Вместе с минтрансом расширили авиасообщение с популярными курортами - Крымом, Краснодарским краем. В Крым с 1 июля самолеты летают из 60 городов. Это беспрецедентно. Чуть меньше в Краснодарский край, но тоже немало, - почти из 50 городов.

В этом году россиянам предложат новые маршруты для путешествий по стране

Основные меры поддержки сейчас направлены на формирование новых доступных туристических маршрутов для россиян. Например, уже есть туры на Байкал, сформированные вместе с Республикой Бурятия и туроператором TUI Россия. Для создания подобных маршрутов используем различные механизмы. Это чартерная авиаперевозка, субсидирование маршрутов за счет удешевления транспортной составляющей. Сейчас мы дорабатываем механизмы. В самое ближайшее время поделимся подробностями.

В этом году по стране будет путешествовать больше россиян, чем в прошлом?

Зарина Догузова: Воздержусь от того, чтобы называть какие-то точные цифры. Думаю, что спрос будет большим и превысит показатели прошлого года.

Зарина Догузова: Полноценный турсезон стартовал 1 июля, некоторые регионы начали принимать гостей раньше. Например, в Калининградской области турсезон открыли на прошлой неделе. Фото: Ростуризм

Отдельное внимание в 2020 году предполагается уделить детскому отдыху и оздоровлению. К осени этого года в России может быть запущена большая программа, которую сейчас Ростуризм готовит вместе с Русским географическим обществом. Зарина Догузова уже высказывалась о необходимости субсидирования поездок детей по стране. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко также отмечал важность поддержки семейного туризма и разработки дополнительных льготных тарифов для детей.

"Все программы, которые мы сейчас готовим и презентуем с туроператорами, субсидии, которые мы готовы предоставлять для удешевления пакетов, - они рассчитаны на семьи с детьми, так как именно им путешествия обходятся дороже всего", - отметила она.

Маршрут

Сколько стоит тур на Байкал

Первый чартерный рейс с туристами на Байкал отправится 4 июля. Тур включает перелет, размещение, питание и экскурсии по выбранной программе. Стоимость недельного тура начинается от 30 тысяч рублей на человека, на 9 дней - от 40 тысяч рублей, рассказал генеральный директор TUI Россия Тарас Демура. "Это уникальное событие. Впервые идея куда-то повезти туристов принадлежала не туроператорам, а властям. Такая синергия дает интересные результаты", - сказал он. Первый рейс уже продан, второй рейс также почти продан, уточнил Демура.

Что увидят туристы

Прежде всего гостей, конечно, ждут прогулки на Байкале. Но в Бурятии есть много объектов, подобные которым сложно найти где-либо еще, рассказал глава республики Алексей Цыденов.

Бурятия - центр буддизма в России, где расположен Иволгинский дацан. Здесь же одна из самых больших в мире общин старообрядцев. Их поселение входит в десятку самых красивых деревень России. Одежда, кухня, уклад жизни - все сохранилось таким, каким было 400 лет назад. Среди достопримечательностей Бурятии - горячие источники, которых более тысячи, и центр восточной медицины, где лицензированы традиционные народные практики. "Экскурсий будет огромное количество. Все организовано, транспорт есть. Добро пожаловать в Бурятию", - сказал Цыденов.

Между тем

В среду санатории и отели Крыма распахнули свои двери перед долгожданными гостями с материковой части России, которые традиционно и составляют основную долю гостей. По прогнозам министерства курортов и туризма РК, только в июле в Крыму отдохнут до полутора миллионов туристов.

Осенью появится программа детского туризма, которую Ростуризм готовит с Русским географическим обществом

С 1 июля в республике, где из-за коронавируса с середины марта сохраняется режим повышенной готовности, разрешили возобновить работу аквапарков, SPA-комплексов и саун, без которых многие россияне не представляют отдых в Крыму. Еще раньше открылись крымские музеи и дворцы, без посещения которых также невозможно представить отдых на полуострове. Глава РК Сергей Аксенов уточнил, что пока остается под запретом деятельность театров и кинотеатров, однако власти региона обсуждают оптимальный формат, в котором те могли бы снова работать.

Накануне министр регионального минтуризма Вадим Волченко сообщил, что более 420 объектов размещения в Крыму предоставили в правительство РК обязательства о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора для приема туристов. Тем самым санатории, пансионаты и гостиницы подтвердили готовность принимать россиян с материка. Среди обязательств - дезинфекция территорий, профилактика COVID-19, термометрия сотрудников и гостей, соблюдение социальной дистанции в общепите и местах общего пользования.

Ранее в минтуризме заверили, что на более чем 400 крымских пляжах, которые официально открылись 1 июля, не будет действовать масочный режим. Но у входов на них разместят информационные щиты с памятками о том, как избежать заражения коронавирусом.

Более половины путевок на июль уже распродано.

Также в отеле возобновили работу популярные у туристов виды отдыха и релаксации - центр массажа и грязеомоложения, фитнес-центр, воронцовские бани, детский центр досуга, игротека и другие. Никаких дополнительных условий для заселения в отель не требуется.

Подготовил Алексей Вакуленко, Евпатория - Ялта