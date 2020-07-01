Россияне на Кубе проголосовали по правкам в Конституцию РФ

Россияне смогли проголосовать по правкам в Конституцию РФ на Кубе. Помимо Гаваны выездное голосование состоялось в 9 городах Острова Свободы.

На избирательном участке №8177, открытом в здании Генконсульства России на Кубе, состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ.

"Сегодня на избирательный участок пришли более 100 человек. С учетом того, что из-за карантинных мер общественный транспорт в столице пока не работает, для доставки россиян к месту мы запланировали 4 автобусных маршрута по Гаване", - сообщил корреспонденту "РГ" генеральный консул России на Кубе Василий Пронин.

Дипломат также отметил, что голосование проводилось "в течение несколько дней, чтобы избежать скопления граждан на избирательном участке и исключить потенциальную угрозу распространения инфекции". Вход на участок осуществлялся поочередно в защитных масках, при этом желающим отдать свой голос измеряли температуру и обрабатывали руки дезинфицирующим средством.

Фото: Сергей Новиков / РГ

"Помимо Гаваны, мы посетили 9 городов для досрочного выездного голосования, согласованного с комиссией МИД по организации голосования. Фактически, удалось объехать всю территорию Кубы. За пределами Гаваны проголосовало 172 человека. К сожалению, явка была не очень большая, поскольку во многих провинциях, несмотря на переход к первой фазе снятия карантинных ограничений, общественный транспорт еще не везде работает", - рассказал российский генконсул, добавив, что "по заявкам маломобильных граждан России было проведено выездное голосование на дому, благодаря чему 17 наших сограждан смогли отдать свой голос не выходя из дома".

"Всего на Кубе проголосовали по поправкам в Конституцию более 500 россиян", - констатировал Пронин.