Российским кинематографистам предложили стать академиками "Оскара"

Американскую киноакадемию, члены которой выбирают и присуждают кинопремию "Оскар", часто обвиняют в том, что среди академиков редко случается приток "свежей крови". Вот Академия и решила "освежить свои ряды" и пригласить к себе новых специалистов, причем большинство из них - кинематографисты с мировым именем.

У них разные специализации - от гримеров и кастинг-директоров до маркетологов и продюсеров. Всего в 2020 году приглашено 819 человек, при том, что общее число членов Академии - 9 тысяч человек. Из россиян приглашены, например, такие профессионалы, как Марина Разбежкина - режиссер документального кино, педагог, основатель своей школы; Игорь Литонинский - режиссер монтажа ("Дылда", "Сталинград", "Дуэлянт", "Годунов", будущий сериал "Грозный" и другие проекты); Павел Дореули - звукорежиссер или, как сейчас принято говорить, "Sound дизайнер" ("Тобол", "Райские кущи" и другие проекты).

При этом Оскаровская академия не была бы сама собой, если бы не объявила о том, что, приглашая новых людей, сделала акцент на количестве женщин и представителях расовых групп, которые (речь о последних) не были представлены в ней ранее. В цифрах эта позиция академии выглядит так: 45% женщин, 36% представителей этнических и расовых общин и 49% представителей разных национальностей из 68 стран мира.

"Академия рада приветствовать этих выдающихся людей в области кинематографических искусств и наук. Мы всегда принимали экстраординарные таланты, отражающие богатое разнообразие нашего мирового киносообщества, и никогда так не поступали, как сейчас", - сказал президент Академии Дэвид Рубин.

Стоит отметить, что в новом списке приглашенных значатся 75 прошлых номинантов на премию "Оскар", в том числе 15 лауреатов и пять лауреатов научно-технических премий.

Полный список тех, кого в 2020 году пригласила киноакадемия, можно прочитать здесь.