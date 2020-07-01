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01.07.2020 12:13
Рубрика: Экономика

Самозанятых россиян станет больше

Текст: Елена Манукиян
В июле стать самозанятым можно будет еще в 53 регионах России, сообщили в ФНС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, с 1 июля эксперимент стартует в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. С 3 июля к ним присоединится республика Адыгея, с 9 июля - Ульяновская область и республика Тыва, а с 24 июля - республика Северная Осетия-Алания.

Фото: Photoxpress
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Как пояснили в ведомстве, во всех регионах будет введен специальный налоговый режим для самозанятых - "Налог на профессиональный доход". При этом, все, кто зарегистрируется в этом статусе до конца года, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12130 рублей в придачу к действующему налоговому вычету в размере 10 тысяч рублей.

С начала этого года в статусе самозанятых уже зарегистрировались 760 тысяч человек, которые проживают в 23 регионах страны.

В ФНС также подчеркнули, что при регистрации самозанятым не обязательно указывать вид деятельности. Несмотря на это, многие заявили о нем в мобильном приложении "Мой налог". На основании этой информации можно сделать вывод, что большинство из них занимаются перевозкой пассажиров (около 16%), строительством (около 8,6%), консультированием (около 7,1 %), сдачей квартир в аренду (около 7%), а также предоставляют курьерские услуги (около 6,1 %).

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