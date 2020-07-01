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01.07.2020 10:34
Рубрика: Спорт

"Сельта" объявила о продлении аренды Смолова до конца сезона

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Нападающий сборной России Федор Смолов останется игроком "Сельты" как минимум до конца нынешнего сезона.

Фото: Gettyimages
Федор Смолов забил "Барселоне"

Как сообщается на официальном сайте испанского клуба, достижение с "Локомотивом" по аренде Смолова на ближайший месяц достигнуто. Аналогичные контракты были подписаны и с другими футболистами, находящимися в команде на правах аренды - Филипом Брадаричем, Джейсоном Мурильо, Рафиньей Алькантарой, Папой Диопом, Драганом Росичем, Серхио Бермехо и Якобо Гонсалесом.

Смолов перешел в "Сельту" из "Локомотива" в зимнее трансферное окно. С тех пор он провел за галисийцев 12 матчей и забил в них два гола - в ворота "Реала" и "Барселоны". Накануне главный тренер клуба из Виго Оскар Гарсия похвалил Федора и отметил, что его будущее зависит от того, сумеет ли команда сохранить прописку в высшем дивизионе.

После 33 туров "Сельта" идет на 17-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в активе 34 очка. От зоны вылета (18-го места, которое занимает "Мальорка"), Смолова и компанию отделяют пять баллов.

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