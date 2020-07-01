Шадаев: Онлайн-голосование должно стать постоянной частью выборов в РФ

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев считает, что электронная форма должно стать неотъемлемой частью российской избирательной системы. Такое мнение он высказал в среду в информационном центре ЦИК.

"Безусловно, эта технология в моем понимании, должна стать постоянной частью ГАС "Выборы", той новой версии, которую мы с вами вместе готовим", - сказал он. "Технологически это, конечно, должно найти свое место, и технология электронного дистанционного голосования должна стать просто, как "Мобильный избиратель" сейчас - уже неотъемлемой частью самого процесса голосования", - добавил министр.

По его словам, технологически Россия к этому уже готова, о чем свидетельствует "большой эксперимент" по проведению электронного голосования по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области.

Активность голосующих - более 93% - показывает, что "технология востребована, что люди готовы, людям это интересно, людям это удобно".

Максут Шадаев уверен, что портал госуслуг, через который шла регистрация на онлайн-голосование и принимались заявления по системе "Мобильный избиратель", выдержит дополнительную нагрузку, если электронная форма будет распространяться в регионах.