Новости

В британском соборе появится "Тайная вечеря" с темнокожим Христом 13:40
Максут Шадаев выступил за открытие офиса Telegram в России 13:35
В центре Москвы развалилась фура 13:34
Путин назначил Жуйкова замминистра юстиции 13:32
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского 13:28
"Было больно": основатель Comedy Club о реакции Харламова на "Текст" 13:26
В ОАЭ создали марсианский город 13:26
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму 13:24
В Петергофе для борьбы с очередями в парки отменили бумажные билеты 13:22
Санкт-Петербург и Финляндию свяжет новая дорога 13:22
Житель Прикамья осужден за драку с сотрудником ДПС 13:20
Ни один наблюдатель или журналист не был удалён с участка в Москве 13:16
Названа явка избирателей на участки в Подмосковье на 12:00 13:15
Семашко назвал сроки вступления в силу соглашения о взаимном признании виз 13:13
Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 13:12
Шадаев: Онлайн-голосование должно стать постоянной частью выборов в РФ 13:07
В Москве госпитализирован режиссер "Незнайки" Александр Боголюбов 13:05
Компьютеры Apple атаковал вирус-шифровальщик 13:04
Нетрезвый водитель на угнанном грузовике устроил ДТП в новой Москве 13:02
В ряде регионов ЦФО по поправкам проголосовали более 70% избирателей 13:02
Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним 12:57
В Петербурге выпустили на волю спасенных краснокнижных птиц 12:57
В Краснодарском крае явка на голосование по поправкам превысила 70% 12:50
В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений COVID-19 после отмены ЧС 12:49
СПЧ не зафиксировал существенных нарушений при голосовании 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 13:07
Рубрика: Власть

Шадаев: Онлайн-голосование должно стать постоянной частью выборов в РФ

Текст: Галина Мисливская

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев считает, что электронная форма должно стать неотъемлемой частью российской избирательной системы. Такое мнение он высказал в среду в информационном центре ЦИК.

Фото: RT/youtube
Путин проголосовал по поправкам к Конституции

"Безусловно, эта технология в моем понимании, должна стать постоянной частью ГАС "Выборы", той новой версии, которую мы с вами вместе готовим", - сказал он. "Технологически это, конечно, должно найти свое место, и технология электронного дистанционного голосования должна стать просто, как "Мобильный избиратель" сейчас - уже неотъемлемой частью самого процесса голосования", - добавил министр.

По его словам, технологически Россия к этому уже готова, о чем свидетельствует "большой эксперимент" по проведению электронного голосования по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области.

Активность голосующих - более 93% - показывает, что "технология востребована, что люди готовы, людям это интересно, людям это удобно".

Максут Шадаев уверен, что портал госуслуг, через который шла регистрация на онлайн-голосование и принимались заявления по системе "Мобильный избиратель", выдержит дополнительную нагрузку, если электронная форма будет распространяться в регионах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Правительство Минкомсвязь Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Самозанятых россиян станет больше
Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тысяч заражений в день
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы