Шредер назвал санкции против "Северного потока-2" атакой на экономику ЕС

Шредер отмечает, что под ударом оказались более 120 европейских компаний в сфере судостроения, инженерных технологий и экологической безопасности, которые работают или ранее были связаны с проектом. Теперь в опасности оказались "европейские рабочие места", которые стоят за каждой из этих фирм. По словам бывшего канцлера, американский законопроект представляет собой "широко развернутую, неоправданную атаку на европейскую экономику и неприемлемое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".

"Ущерб санкций был бы огромен. Они грозят похоронить инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 миллиардов евро и взвалить на плечи потребителей из Европы дополнительное финансовое бремя до четырех миллиардов в год... Экономические санкции против партнеров по НАТО в разгар нынешней экономической рецессии - это не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства", - заключает Шредер.