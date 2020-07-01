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01.07.2020 10:36
Рубрика: В мире

Шредер назвал санкции против "Северного потока-2" атакой на экономику ЕС

Текст: Екатерина Забродина
В среду бывший канцлер Германии, социал-демократ Герхард Шредер выступит в бундестаге на заседании комитета по экономике и энергетике по приглашению его главы, левого политика Клауса Эрнста. Оно будет посвящено "обеспечению суверенитета немецких и европейских проектов в энергетической политике". В центре повестки, разумеется, проект санкций против газопровода "Северный поток-2", который подготовили американские конгрессмены. Издание Handelsblatt приводит тезисы предстоящей речи экс-канцлера, который, напомним, сейчас занимает пост председателя совета директоров "Роснефти" и главы комитета акционеров Nord Stream AG.
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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Шредер отмечает, что под ударом оказались более 120 европейских компаний в сфере судостроения, инженерных технологий и экологической безопасности, которые работают или ранее были связаны с проектом. Теперь в опасности оказались "европейские рабочие места", которые стоят за каждой из этих фирм. По словам бывшего канцлера, американский законопроект представляет собой "широко развернутую, неоправданную атаку на европейскую экономику и неприемлемое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".

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"Ущерб санкций был бы огромен. Они грозят похоронить инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 миллиардов евро и взвалить на плечи потребителей из Европы дополнительное финансовое бремя до четырех миллиардов в год... Экономические санкции против партнеров по НАТО в разгар нынешней экономической рецессии - это не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства", - заключает Шредер.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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