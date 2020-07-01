СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

Следственный комитет России проведет проверку по факту неподобающего поведения высокопоставленного сотрудника Генеральной прокуратуры РФ. Речь идет о заместителе начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоре Мыльникове. Мужчина в понедельник вечером был доставлен полицейскими в отдел МВД "Филевский парк", где устроил пьяный дебош.

Видеозапись инцидента, где нетрезвый мужчина обращается к полицейскому "Антошка" и рекомендует тому загуглить его имя, чтобы понять, с кем связался, во вторник попала в интернет. Кроме того, на видеозаписи видно, как мужчина бросается на одного из полицейских после просьбы с его стороны снять брючной ремень (в камере не положено находиться с ремнями). Задержанный - к слову, полицейские не знали, что мужчина служит в Генпрокуратуре - ударил полицейского, после чего был скручен.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.

По данным СКР, мужчина, представившийся сотрудником Генеральной прокуратуры РФ, был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на 2-й Филевской улице. Затем он был доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского.

"Глава СК России поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты", - отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.

Во вторник вечером появилась информация, что генпрокурор РФ Игорь Краснов уже уволил Игоря Мыльникова за нарушение кодекса этики прокурорского работника. Официально в надзорном ведомстве эту информацию пока не подтвердили. Но это сделали сегодня в Следственном комитете, назвав дебошира "бывшим сотрудником Генпрокуратуры".