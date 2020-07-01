Новости

В британском соборе появится "Тайная вечеря" с темнокожим Христом 13:40
Максут Шадаев выступил за открытие офиса Telegram в России 13:35
В центре Москвы развалилась фура 13:34
Путин назначил Жуйкова замминистра юстиции 13:32
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского 13:28
"Было больно": основатель Comedy Club о реакции Харламова на "Текст" 13:26
В ОАЭ создали марсианский город 13:26
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму 13:24
В Петергофе для борьбы с очередями в парки отменили бумажные билеты 13:22
Санкт-Петербург и Финляндию свяжет новая дорога 13:22
Житель Прикамья осужден за драку с сотрудником ДПС 13:20
Ни один наблюдатель или журналист не был удалён с участка в Москве 13:16
Названа явка избирателей на участки в Подмосковье на 12:00 13:15
Семашко назвал сроки вступления в силу соглашения о взаимном признании виз 13:13
Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 13:12
Шадаев: Онлайн-голосование должно стать постоянной частью выборов в РФ 13:07
В Москве госпитализирован режиссер "Незнайки" Александр Боголюбов 13:05
Компьютеры Apple атаковал вирус-шифровальщик 13:04
Нетрезвый водитель на угнанном грузовике устроил ДТП в новой Москве 13:02
В ряде регионов ЦФО по поправкам проголосовали более 70% избирателей 13:02
Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним 12:57
В Петербурге выпустили на волю спасенных краснокнижных птиц 12:57
В Краснодарском крае явка на голосование по поправкам превысила 70% 12:50
В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений COVID-19 после отмены ЧС 12:49
СПЧ не зафиксировал существенных нарушений при голосовании 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 13:28
Рубрика: Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

Текст: Иван Петров

Следственный комитет России проведет проверку по факту неподобающего поведения высокопоставленного сотрудника Генеральной прокуратуры РФ. Речь идет о заместителе начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоре Мыльникове. Мужчина в понедельник вечером был доставлен полицейскими в отдел МВД "Филевский парк", где устроил пьяный дебош.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде

Видеозапись инцидента, где нетрезвый мужчина обращается к полицейскому "Антошка" и рекомендует тому загуглить его имя, чтобы понять, с кем связался, во вторник попала в интернет. Кроме того, на видеозаписи видно, как мужчина бросается на одного из полицейских после просьбы с его стороны снять брючной ремень (в камере не положено находиться с ремнями). Задержанный - к слову, полицейские не знали, что мужчина служит в Генпрокуратуре - ударил полицейского, после чего был скручен.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.

По данным СКР, мужчина, представившийся сотрудником Генеральной прокуратуры РФ, был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на 2-й Филевской улице. Затем он был доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского.

Фото: iStock
Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы страны

"Глава СК России поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты", - отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.

Во вторник вечером появилась информация, что генпрокурор РФ Игорь Краснов уже уволил Игоря Мыльникова за нарушение кодекса этики прокурорского работника. Официально в надзорном ведомстве эту информацию пока не подтвердили. Но это сделали сегодня в Следственном комитете, назвав дебошира "бывшим сотрудником Генпрокуратуры".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство Генпрокуратура

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Самозанятых россиян станет больше
Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тысяч заражений в день
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством