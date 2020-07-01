"Скандал" теперь сотрясает цифровые платформы

Кинодрама "Скандал" в нашем прокате прошла без особого резонанса, хотя в США стала, как и обозначено в оригинальном названии Bombshell, сенсационной бомбой. У нас королевы американских эфиров не столь известны, но это как если бы вдруг появилась нелицеприятная картина о нравах наших сегодняшних телестудий с конкретными именами в списке действующих лиц - тоже, вероятно, была бы бомба. В Америке фильм попал, что называется, в нервное сплетение злободневной шумихи вокруг #MeToo - движения женщин, одержимых жаждой мести своим соблазнителям. А как иначе назвать боссов, которые не могли не ущипнуть смазливых подчиненных за нижний бюст и, убежденные в этом своем праве, ставили карьеру красивых женщин в зависимость от их податливости?! Ведь многие на соблазн все же поддавались - пока не подняли бунт.

Картина, в сущности, возвращает нас к истокам движения #MeToo, которое началось свержением слишком похотливого телевизионного короля и очень быстро пришло к абсурду феминизма и травле таких личностей, как Вуди Аллен или Пласидо Доминго.

Первое и главное достоинство картины Джея Роуча - обилие ослепительных женщин. Героини драмы - ведущие телевизионного канала Fox News, которых отбирают главным образом по сногсшибательному экстерьеру. Соблазнитель - гендиректор канала знаменитый медиамагнат Роджер Айлз, регулярно занимавшийся тем, что на юридическом языке в США именуют харрасментом - сексуальным домогательством. Через сомнительный кастинг в его кабинете должны были пройти все претендентки на общенациональный эфир. Причем речь шла о суперзвездах телевидения - таких, как героиня фильма и мотор его сюжета блондинка Мегин Келли, бравшая интервью у президентов, включая Дональда Трампа и Владимира Путина. Эту роль в фильме сыграла многоликая Шарлиз Терон, лучше других умеющая отразить ненависть во взоре. Ее партнерши по фильму - еще более похорошевшая Николь Кидман в роли телеведущей Гретхен Карлсон - бывшей мисс Америка, первой подавшей иск против всесильного босса, и Марго Робби, сыгравшая некую Кайлу - единственную вымышленную героиню практически документального сценария Чарльза Рэндольфа. Актрисам, изобразившим не менее знаменитые медийные личности, чем они сами, нужно было очень потрудиться, чтобы в шикарной блондинке зрители распознали все-таки суперзвезду Мегин Келли, а не суперзвезду Шарлиз Терон (гримы в фильме были удостоены "Оскара"). В эпизодической роли владельца сети Руперта Мердока неузнаваемый "Калигула" - 77-летний Малкольм Макдауэлл из "Заводного апельсина".

Фото: kinopoisk.ru

Атмосфера знаменитой телестудии токсична: навыки всесильного босса держат в трепете всех сотрудниц, они боятся говорить о плате, которую отдали в обмен на славу, боятся даже думать о "4-м этаже", куда каждую минуту их могут вызвать - чтобы потребовать обнажить до пупка ноги, продемонстрировать габариты фигуры и в благодарность расцеловать похотливого толстяка. Эти нравы показаны в фильме довольно подробно, и режиссер не может отказать себе в удовольствии под предлогом правды жизни попросить актрис о том же самом. Во всем разлит определенный садизм: телекрасавицы такого класса обладают, кроме внешности, еще и особой повадкой - гордой и независимой, присущей небожительницам, для которых просьба показать трусики - особое унижение. Толстяка в руководящем кресле с тонким пониманием дела изображает Джон Литгоу.

Чем все закончилось - известно из газетных хроник: один из самых успешных медиаменеджеров Америки Роджер Айлз с превеликими сожалениями начальников и хорошими отступными был уволен из Fox News и вскоре умер от гематомы, полученной при падении; 93-летний магнат Мердок жив до сих пор. Прекрасная Гретхен после скандала закрепила за собой статус живой легенды и стала героиней сериала The Loudest Voice, где красавицу сыграла Наоми Уоттс, и там впервые были преданы огласке некоторые интимные эпизоды отношений телезвезды с ее боссом. Протесты женщин в защиту своих прав и достоинства с той поры набрали силу, и сегодня уже трудно найти на экранах новый фильм, где действовали бы мужчины, - уже объявлено, что и "Пираты Карибского моря" в новом релизе предстанут в кожаных сексуальных юбках. Новинка от проштрафившегося Вуди Аллена не допущена на экраны в США, под раздачу попали многие классические, но "неполиткорректные" фильмы уровня "Унесенных ветром", "Форреста Гампа"" или "Индианы Джонса". Поднимет ли аналогичный бунт "сильный пол" - пока под вопросом, но в будущем это вполне вероятно: как известно, иные начальницы пользовались служебным положением не менее активно, чем иные начальники, и тогда можно будет скомпрометировать все кино гуртом.

Фильм Джея Роуча "Скандал" вызывает понятное сочувствие к героиням и брезгливость к самцу-боссу, но с выходом на наших цифровых платформах он немного припоздал: сегодня его смотришь со сложными чувствами, из которых главное: заставь феминистку богу молиться - она расшибет лоб всему, что подвернется под горячую руку. Включая такую хрупкую, нервную штуку, как искусство.