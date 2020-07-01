Собственный интернет на российском сегменте МКС появится до конца года

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) получит независимый широкополосный интернет к концу года. Об этом сообщил в ЦИК генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы запустили сейчас новые космические аппараты "Луч". К концу этого года будет развернута широкополосная российская связь", - сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, будет обеспечена независимость в этом вопросе, появится своя связь широкополосная, российский интернет под полным нашем контролем, - сообщает ТАСС.

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" предназначена для информационного обеспечения объектов ракетно-космической техники, включая МКС, осуществления обмена телевизионными новостями и программами между телецентрами, проведения телемостов, телеконференций и т.д.

Надо сказать, что экипаж МКС впервые смог выйти в интернет в 2010 году. Доступ к мировой паутине обеспечило НАСА. Чтобы им воспользоваться, астронавты по спутниковой связи подключаются к компьютеру в Хьюстоне как к удаленному рабочему столу и уже с него выходят в Сеть.

Кстати, интернет на МКС далеко не такой быстрый, как можно было бы думать. Хотя станция находится на высоте около 400 км от Земли, путь, который проделывают данные, гораздо длиннее. Как рассказывают специалисты, сначала сигнал с МКС отправляется вверх - на спутник-ретранслятор, расположенный на высоте около 35,7 тысячи километров. И только оттуда он передается вниз, на наземную станцию космической связи.