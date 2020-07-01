Сотрудников банков смогут наказывать за грубость с должниками

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП. Как отметил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, инициатива позволит привлекать сотрудников банков к административной ответственности за нарушение процедуры взыскания долга. Например, звонки должникам в неурочное время или сверх положенного лимита.

"Напомню, в 2017 году вступил в силу закон, который ввел правила взыскания долгов. Например, вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц с 8.00 до 22.00 в будни и с 9.00 до 20.00 по выходным и в праздники. За нарушение порядка общения с должником и прочие действия, выходящие за рамки правил, предусмотрена административная ответственность", - пояснил Владимир Груздев.

Также председатель Правления АЮР подчеркнул, что действующая норма КоАП сформулирована так, что суды не применяют ее к банковским сотрудникам, занимающимся взысканием долгов. Предлагаемые нормы повысят защиту прав граждан, попавших в непростую финансовую ситуацию.

Кстати, министерство юстиции подготовило еще одну инициативу. Недавно оно опубликовало проект больших поправок в закон, регулирующий правила взыскания задолженности. Одно из принципиальных положений: предполагается, что Федеральная служба судебных приставов будет контролировать практически все структуры, занимающиеся взысканием долгов. Сегодня под надзором ведомства находятся только коллекторские агентства.

Список включенных в реестр приставов организаций потенциально может вырасти в 100 раз. В настоящее время он включает лишь порядка 300 коллекторских организаций. По оценкам Минюста, под новые нормы закона могут попасть более 43 тысяч организаций, в том числе 800 банков. Но пока это только проект, и в любом случае необходимы специальные поправки в КоАП, которые распространят действие антиколлекторских санкций и на банкиров.