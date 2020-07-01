SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник для Космических сил США

Компания SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник, который будут использовать Космические силы США.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 16:10 по местному времени. А спустя полтора часа спутник уже был на орбите. Тем временем первая ступень Falcon 9 приземлилась на специальную платформу в Атлантическом океане.

Это третий запуск в космос навигационного спутника GPS третьего поколения. Первый такой аппарат, предназначенный для ВВС США, был выведен на орбиту в декабре 2018 года. А второй - в августе 2019-го. В настоящее время в американскую группировку GPS входит 31 спутник, напоминает ТАСС.