СПЧ не зафиксировал существенных нарушений при голосовании

Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не выявили каких-либо значительных нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил на брифинге глава СПЧ Валерий Фадеев.

- Наши коллеги, которые в регионах следят за тем, как идет голосование, каких-либо существенных замечаний, существенных нарушений закона, которые могли бы повлиять на ход голосования, на результаты голосования, не зафиксировали, - цитирует его агентство ТАСС.

Он обратил внимание также на высокий уровень организации процесса, заметный во время всех шести прошедших дней голосования.