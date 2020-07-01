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01.07.2020 12:47
Рубрика: Власть

СПЧ не зафиксировал существенных нарушений при голосовании

Текст: Елена Яковлева

Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не выявили каких-либо значительных нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил на брифинге глава СПЧ Валерий Фадеев.

Москалькова отметила высокий уровень организации голосования

- Наши коллеги, которые в регионах следят за тем, как идет голосование, каких-либо существенных замечаний, существенных нарушений закона, которые могли бы повлиять на ход голосования, на результаты голосования, не зафиксировали, - цитирует его агентство ТАСС.

Он обратил внимание также на высокий уровень организации процесса, заметный во время всех шести прошедших дней голосования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет по правам человека Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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