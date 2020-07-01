"Утечки" от неких источников в ЦРУ, утверждающих, что Россия якобы платила представителям афганского движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) за убийства американских военных, не встретили поддержки среди других спецслужб страны. Как выяснила газета The Wall Street Journal, Агентство нацбезопасности США "решительно не согласилось" с такими выводами, которые ранее опровергли и в Белом доме.

По данным WSJ, АНБ (в его компетенцию входит электронный сбор данных по всему миру) отказалось признать эти слухи достоверными и заслуживающими доверия. WSJ напоминает, что между ключевыми разведывательными ведомствами США нередко возникают разногласия, особенно когда дело касается "неполных и противоречивых обрывков информации". В свое время АНБ, в отличие от того же ЦРУ, заняло сдержанную позицию по поводу гипотетического сговора Трампа с Москвой, который в итоге так и не был доказан.

Напомним, в Кремле и на Смоленской площади назвали ложью откровения насчет талибов от неких "осведомленных лиц" в Центральном разведывательном управлении США, которые были опубликованы в The New York Times без какой-либо доказательной базы.