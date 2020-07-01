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Рубрика: Экономика

Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря

Текст: Екатерина Петрова
Срок маркировки табачной продукции, которая не была продана до 1 июля 2020 года, продлен до 1 декабря этого года. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. Документ вступает в силу с 1 июля.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Изменения касаются сигарет и папирос. "Установить, что участники оборота табачной продукции до 1 декабря 2020 года вправе осуществлять хранение и транспортировку находившейся в обороте по состоянию на 30 июня 2020 года табачной продукции, указанной в разделе I приложения к правилам, утвержденным настоящим постановлением, без нанесения средств идентификации в целях последующей реализации", - отмечается в документе.

Фото: iStock
Вводится запрет на оборот немаркированных сигарет

С 1 июля 2020 года в России вступил в силу запрет на оборот табака (сигареты, папиросы) без маркировки. Выпуск такой продукции прекратился еще в июле 2019 года. Все участники оборота табачной продукции должны зарегистрироваться в системе цифровой маркировки "Честный знак". Также требуется участие в системе электронного документооборота - через нее будет проводиться приемка и отгрузка товаров.

На пачки или блоки табачной продукции наносятся в обязательном порядке коды Data Matrix, которые содержат всю информацию о товаре. Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно - в приложении "Честный знак". Достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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