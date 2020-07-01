Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря

Срок маркировки табачной продукции, которая не была продана до 1 июля 2020 года, продлен до 1 декабря этого года. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. Документ вступает в силу с 1 июля.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС