"Уфа" обогнала "Спартак" в таблице РПЛ

В матче 25-го тура чемпионата России "Уфа" принимала казанский "Рубин". Встреча завершилась безголевой ничьей - 0:0.

Благодаря этому результату уфимцы обогнали в турнирной таблице "Динамо" и "Спартак", поднявшись на шестое место. В активе команды Вадима Евсеева 32 очка. Столько же набрали "красно-белые", но за счет дополнительных показателей они ниже. У динамовцев же на один балл меньше.

Что касается "Рубина", то он идет на 12-й строчке, имея 27 набранных очков. От зоны вылета казанцев отделяют четыре очка.