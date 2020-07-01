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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Угрозы не помешают реализации закона о госбезопасности в ОАР Сянган

Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая
29 июня госсекретарь США Майк Помпео на сайте госдепартамента заявил, что Вашингтон принял решение приостановить экспорт в Китай военной продукции американского производства и одновременно прекратить экспорт произведенной в США военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Сянган. С заявлением по этому поводу выступило в тот же день и министерство торговли США, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Введение нового закона о госбезопасности в ОАР Сянган отвечает чаяниям китайского народа, включая сянганских соотечественников. А Помпео и другие американские политики посредством так называемых "санкций" пытаются помешать развитию Сянгана и таким образом сдержать Китай. Однако это всего лишь политический фарс, который противоречит логике. А участники беспорядков в Сянгане, которых намеревается спасти Помпео, уже давно разбежались.

Так называемые санкции, которые намереваются ввести США в отношении Сянгана, пойдут во вред только им самим, не оказав существенного влияния на будущее процветание и развитие Сянгана. Планы о санкциях, которые вынашивает Майк Помпео, разобьются о сильную волю сянганцев и растущую уверенность в рыночных перспективах после выхода закона о защите государственной безопасности в ОАР Сянган.

30 июня в 11:00 онлайн-акция по сбору подписей против вмешательства США и других внешних сил в дела Сянгана собрала более миллиона 550 тысяч подписей. В последнее время многие китайские предприятия вернулись на фондовый рынок Сянгана, что вызвало активный отклик у инвесторов. С мая индекс менеджеров по закупкам, показывающий деловую активность, заметно вырос, установив рекорд за последние 4 месяца.

Судьба и будущее Сянгана связаны с континентальным Китаем - это непреложный факт, который не изменится в условиях давления извне. В настоящее время Сянган располагает достаточными валютными средствами, в финансово-экономическом развитии наметилась благоприятная тенденция. Закон о защите государственной безопасности в ОАР Сянган касается тех, кто ведет подрывную деятельность в отношении политики "одно государства, два строя", а также тех, кто хочет помешать стабильности и процветанию в Сянгане. В Китае уверены, что Сянган ждет прекрасное будущее. Санкции, которые замышляет Помпео, - это просто предвыборное шоу американских политиков.

Фото: Медиакорпорация Китая
Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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