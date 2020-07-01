Продлен упрощенный порядок оформления пенсий

Упрощенный порядок оформления пенсий по старости продлили до конца июля, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР). Как пояснили в ведомстве, в течение месяца ПФР продолжит дистанционно назначать пенсии и пособия, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные пенсии.

Временный порядок был введен из-за пандемии с 1 апреля. Для пенсий по старости он должен был завершиться 30 июня, но его продлили до 1 августа.

Сейчас дистанционно подтвердить свое согласие на оформление пенсии по старости можно двумя способами. Один из них - направить электронное заявление через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. Дополнительных справок предоставлять в ПФР не требуется. Сведения о стаже и зарплате предпенсионеров, а также нестраховых периодах, которые учитываются при назначении пенсии, территориальные органы фонда собирают сами.

Также оформить пенсию по старости дистанционно можно по телефону. Получив удаленно согласие гражданина, сотрудники ПФР формируют заявление и начинают ее оформление.

При этом фонд никогда не запрашивает персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету, обратили внимание в ПФР. "Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками", - говорится в сообщении ПФР.

Беззаявительный порядок повышения пенсии гражданам старше 80 лет продлен до конца августа, то есть сразу на два месяца. В фонде пояснили, что пенсионеры после 80 получают право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля. Писать заявление для этого сейчас не нужно. Пенсия повышается автоматически.

До 1 августа не требуется заявлений на установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, которые живут в северных регионах. Без заявления продолжат получать социальную пенсию граждане, у которых нет постоянного места жительства в РФ, но только до конца июля.