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01.07.2020 12:20
Рубрика: Спорт

"Урал" узнал об отмене матча с "Оренбургом" в аэропорту

Текст: Артур Нанян

Футбольный клуб "Урал" прокомментировал отмену встречи 25-го тура чемпионата России в гостях с "Оренбургом".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Ранее в "Оренбурге" было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за чего команда не получила разрешение на проведение матча от Роспотребнадзора. По словам представителей "Урала", екатеринбуржцы узнали о том, что встреча не состоится, находясь в аэропорту.

"Только что пришло письмо от "Оренбурга" о невозможности проведения игры. Мы застали эту новость в аэропорту. РПЛ и оба клуба до последнего пытались организовать матч. Желаем коллегам из "Оренбурга" здоровья и решения всех проблем в столь непростой ситуации", - говорится в заявлении "Урала".

Напомним, что ранее КДК РФС присудил "Оренбургу" техническое поражение со счетом 0:3 за неучастие в поединке с "Краснодаром".

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