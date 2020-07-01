В Бельгии снесли бюст короля Леопольда

В мэрии бельгийского города Гент не стали дожидаться, пока левые активисты снесут мемориал королю Леопольду II (1865-1909), и сами демонтировали бронзовый бюст монарха. Как передает местная франкоязычная газета Le Soir, это решение призвано "восстановить историческую справедливость".

Сообщается, что сейчас памятник убран от греха подальше на склад и в ближайшее время поступит на баланс муниципального краеведческого музея.

На фоне протестов против расовой дискриминации по всему миру в Бельгии с новой силой возобновились жаркие споры вокруг противоречивой личности короля. При нем страна достигла невиданного могущества, проводя агрессивную колониальную экспансию. В частности, были оккупированы обширные территории в Африке в районе дельты реки Конго. По мнению историков, во время его правления чернокожее населения резко сократилось из-за невыносимых условий труда и голода.

В настоящее время по всей стране развернута общественная кампания "Исправим историю" с целью избавиться от любых изображений ненавистного монарха.