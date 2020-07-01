В Болгарии образовались очереди из желающих проголосовать россиян

В Болгарии открылись избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Оно продлится до 20:00 в консульстве РФ в Софии, а также генеральных консульствах в Варне и Русе.

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров лично принял участие в плебисците. Он проконтролировал соблюдение мер безопасности, отметил высокий уровень организации мероприятия, а после получил и бросил в избирательную урну собственный бюллетень.

Желающих проголосовать граждан не останавливает палящее солнце, под которым они вынуждены ожидать в длинных очередях. Чтобы им было легче переносить тридцатиградусную жару, работники российских учреждений предлагают воду. Отдельно следят за состоянием пожилых людей.

На участках соблюдаются все требования, предъявляемые в условиях распространения COVID-19. Сотрудники дипмиссий следят за соблюдением дистанции и ношением респираторных масок.

В социальных сетях некоторые граждане выражают сожаление, что не могут принять участие в голосовании из-за пребывания в провинции и отсутствия возможности добраться до участков.