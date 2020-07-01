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01.07.2020 14:46
Рубрика: В мире

В Болгарии образовались очереди из желающих проголосовать россиян

Текст: Александр Гацак (София)
Фото: Александр Гацак Фото: Александр Гацак
Фото: Александр Гацак

В Болгарии открылись избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Оно продлится до 20:00 в консульстве РФ в Софии, а также генеральных консульствах в Варне и Русе.

Фото: Александр Корольков/ РГ
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции к 12.00 составила 54,7%

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров лично принял участие в плебисците. Он проконтролировал соблюдение мер безопасности, отметил высокий уровень организации мероприятия, а после получил и бросил в избирательную урну собственный бюллетень.

Желающих проголосовать граждан не останавливает палящее солнце, под которым они вынуждены ожидать в длинных очередях. Чтобы им было легче переносить тридцатиградусную жару, работники российских учреждений предлагают воду. Отдельно следят за состоянием пожилых людей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
ЦИК: Серьезных нарушений на голосовании по Конституции не зафиксировано

На участках соблюдаются все требования, предъявляемые в условиях распространения COVID-19. Сотрудники дипмиссий следят за соблюдением дистанции и ношением респираторных масок.

В социальных сетях некоторые граждане выражают сожаление, что не могут принять участие в голосовании из-за пребывания в провинции и отсутствия возможности добраться до участков.

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