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01.07.2020 22:30
Рубрика: В мире

В Боснии и Герцеговине завершилось голосование по правкам в Конституцию РФ

Текст: Александр Борисов (Сараево)

В Боснии и Герцеговине (БиГ) на избирательном участке №8054 состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ. При этом россияне имели возможность проголосовать не только в Сараево, но и в Баня-Луке. Всего, по данным пресс-службы посольства России в БиГ, своим правом голоса воспользовались 92 человека.

"Сегодня - основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, - рассказал посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов в интервью Радио и телевидению Республики Сербской. - Процесс всенародного обсуждения продолжался длительное время и на суждение граждан вынесены основные предложения, направленные на изменение Основного закона. Те изменения, которые предлагается одобрить, подразумевают укрепление российского государства, гарантии социально-экономического, культурного, духовного и иного характера для граждан Российской Федерации. Эти поправки закрепляют, с одной стороны, то, что уже достигнуто, и, с другой стороны, приоритеты, которые ставит перед собой страна, как в развитии государственности, так и укреплении благополучия населения. Главный смысл, как я уже сказал, это обеспечение надежных гарантий благополучия граждан нашей страны. Это основная суть поправок, по которым мы голосуем сегодня".

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Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят совет министров и президиум.

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