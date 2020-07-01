В Бразилии стартовало голосование по поправкам в Конституцию России

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации началось в Бразилии. Избирательные участки открылись в посольстве России в Бразилиа и генконсульствах РФ в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Голосование в Бразилии проходит на фоне сложной эпидемиологической обстановки. Поэтому при входе на территорию российских дипломатических представительств у всех посетителей замеряется температура, каждому выдается одноразовый набор с маской и перчатками. На избирательном участке всем выдаются одноразовые ручки, которые впоследствии утилизируются.

"Мы делаем все возможное для минимализации времени пребывания наших граждан на избирательном участке, а также для разделения потоков входящих на территорию и тех, кто уже проголосовал" - рассказал "РГ" председатель участковой избирательной комиссии в г. Бразилиа, старший советник посольства России Андрей Петров.