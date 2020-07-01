В британском соборе появится "Тайная вечеря" с темнокожим Христом

На алтаре Сент-Олбанского собора в Британии появится картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом. Таким образом местные священнослужители захотели выразить солидарность с движением "Жизни черных имеют значение" ("Black Lives Matter" - прим. "РГ"). Изображение за авторством художницы Лорны Мэй Уодсворт, которая писала Христа с темнокожего жителя Ямайки еще в 2009 году, появится в соборе 4 июля и провисит там до октября.

По мнению настоятеля храма, сегодня церковь не имеет твердой позиции, чтобы проповедовать о расовой или еще какой-либо справедливости. "Жизни черных имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Преследуемых в место для размышлений и молитв с работой Лорны в центре", - приводит слова настоятеля газета Daily Mail.

Подобный шаг, вероятно, является ответом на недавний призыв главы Церкви Англии, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, пересмотреть изображение Христа как белого человека. Уэлби также предложил всему христианскому сообществу начать размещать в храмах картины, фрески и прочие работы, на которых Христос будет изображен как выходец из Китая или Ближнего Востока.

Напомним, что толчком к началу протестного движения "Жизни черных имеют значение" послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицией при задержании. Едва стало известно о трагедии, тысячи людей стали выходить на улицы США, протестуя против полицейского насилия и расовой дискриминации. Очень быстро манифестации переросли в беспорядки, начались столкновения с правоохранителями, во многих американских городах фиксировались случаи мародерства. Вскоре волна протестов перекинулась и на многие другие страны мира. Активисты движения стали требовать прекратить финансирование полиции, а также начать сносить памятники тех исторических деятелей, которые так или иначе были связаны с рабством.