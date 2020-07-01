В ЦИК объяснили публикацию итогов голосования до закрытия участков

Центризбирком ранее решил публиковать результаты общероссийского голосования по мере поступления данных в систему ГАС "Выборы".

Глава комиссии пояснила, что "законом это не регулируется". И "поскольку ничего не запрещено", стало понятно, что местные комиссии и наблюдатели станут выдавать информацию о предварительных результатах по мере получения.

- Поскольку эту информацию разной степени точности публиковать может каждый, кто как поймет, это будет полная несуразица, - отметила Памфилова. - Мы решили этот процесс упростить, чтобы журналисты узнавали ее из первых рук и видели данные, уже введенные в систему ГАС "Выборы".

Она добавила, что "это еще дополнительный канал контроля и со стороны наблюдателей".

Зампред ЦИК Николай Булаев со своей стороны отметил, что комиссия действует в интересах максимальной открытости и объективности, тем более что протоколы участковых комиссий появляются в системе ГАС "Выборы" немедленно после ввода.

- Мы стали отображать информацию, когда она стала более объемной статистически, чтобы не было поспешных выводов на основе частных, детальных и очень несистемных вводов данных, - сказал Булаев.

Граждане, подчеркнул он, должны получать объективную информацию.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, сенатор Андрей Клишас подтвердил, что комиссия не нарушает никаких правил проведения общероссийского голосования. "Публикация ЦИК предварительных итогов голосования соответствует закону и не противоречит ни одному из правил общероссийского голосования по поправкам. ЦИК действует легитимно", - заявил Клишас, которого цитирует ТАСС.