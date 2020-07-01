В Цюрихе 600 человек отправили на карантин после заражения в ночном клубе

Власти швейцарского кантона Цюрих встревожены ЧП, которое произошло в местном ночном клубе "Фламинго". Как сообщает портал zentralplus.ch, посетитель большой вечеринки, инфицированный коронавирусом, заразил как минимум пятерых гостей. Скольких, в свою очередь, заразили те, неизвестно: отследить эпидемиологическую цепочку контактов сотрудникам местного депздрава не удалось. Как бы то ни было, 600 жителей Цюриха поместили на карантин и еще 92 - на изоляцию.

У себя в Twitter директор департамента здравоохранения кантона Натали Рикли прямо обвинила Федеральный совет (правительство республики) в том, что тот не проинформировал местные власти, насколько опасны ночные клубы в период пандемии. Она также сетует, что граждане не проявили сознательность и не пошли навстречу департаменту, который попытался установить, кто с кем контактировал тем злополучным вечером и после него. По словам Рикли, на чиновников, которые пришли к людям с расспросами, посыпался град оскорблений. Кроме того, многие сознательно дали неверные электронные адреса. Вслед за "Фламинго" еще один цюрихский ночной клуб, "Плаза", написал на своей страничке в Facebook, что среди его посетителей оказался один зараженный "короной". Однако в связи с этим инцидентом никого сажать на карантин не стали.

В отличие от Швейцарии, все ее соседи, в том числе Австрия, наученная горьким опытом курорта Ишгль, ставшим в начале года рассадником заболевания, не спешат открывать ночные клубы. В Цюрихе эксперты не исключают второй волны коронавируса, отмечает Euronews. Сейчас местные власти подумывают о том, чтобы ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте.