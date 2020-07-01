В ФНС сообщили, кто чаще всего регистрируется самозанятым

Наибольшую популярность режим самозанятых получил среди таксистов, строителей, курьеров и арендодателей жилья, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Но это приблизительные данные, так как, по правилам ФНС, при регистрации самозанятые не обязаны указывать вид деятельности.

К 1 июля в "экспериментальных" 23 субъектах РФ появилось около 760 тысяч самозанятых. Свыше половины из них ранее не декларировали свои доходы и нигде официально не работали, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Теперь ежедневно в таком статусе регистрируются более двух тысяч человек, а потенциально плательщиками налога, по различным оценкам, могут стать несколько миллионов человек. Ныне все регионы РФ получили право вводить налог на профессиональный доход ("налог для самозанятых"). Большинство из них намерены воспользоваться этим правом сразу.

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% - с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Других обязательных платежей нет. Этот налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров и всех тех, кто "трудится на себя". Снижен до 16 лет и возраст, с которого россияне могут заняться собственным бизнесом.

Применение нового режима в случае сдачи квартиры в аренду особенно выгодно - самозанятые уплатят налог в размере 4%, а не по ставке 13%. В отличие от ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Достаточно пройти регистрацию в приложении "Мой налог".