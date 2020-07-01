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Текст:   Наталья Козлова 
20:30 01.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8195)

Старые стены

Правительство внесло в Госдуму законопроект, облегчающий снятие недвижимости с учета

Очень нужный для многих документ внесен на рассмотрение депутатов. Если его примут, что скорее всего и произойдет, то граждане, которые столкнулись с проблемой оформления купленного или полученного в наследство старого дома, смогут ее легко решить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь вот о чем. Если гражданин купил дачный участок со старым домиком и на его месте мечтает построить новый, то любой специалист по недвижимости скажет, что просто так убрать старые стены и построить новый дом не получится. Сначала надо долго и мучительно разбираться со старым домом. Стены, пусть и ветхие, крыша, хоть и дырявая, по закону - зарегистрированная недвижимость, она записана в реестре.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Та же ситуация с наследниками, которые и вовсе могут получить рухнувший годы назад домик в деревне. Едва ли не любой сельский житель может показать сегодня сгнившие по соседству бревна в зарослях крапивы, которые в Едином госреестре недвижимости фигурируют как полноценная недвижимость. Руины имеют адрес и все положенные недвижимости документы. Новый хозяин таких вот "хором" должен сегодня сначала оформить на себя существующие в натуре развалины, а уж потом, как их хозяин, начать что-то с ними делать - рушить или восстанавливать. И затем - снова регистрировать на себя новую недвижимость.

Теперь гражданам надо лишь дождаться, когда законопроект превратится в полноценный закон. Этот документ, говоря казенным языком, расширяет категории граждан, которые могут обращаться за предоставлением госуслуг учетно-регистрационной сферы. Теперь наследник, получивший дачу в виде рухнувшего дома и заросших соток, сможет подать заявление о снятии руин с государственного кадастрового учета и о прекращении права собственности умершего.

Наследник сможет подать заявление о снятии руин с государственного кадастрового учета

Правда, есть одно "но". Подобное возможно будет сделать лишь в случае, если сведения о старом доме есть в Едином государственном реестре недвижимости. При этом регистрация права собственности на садовый домик наследнику не потребуется.

Это означает, что новый хозяин снимет с учета доставшийся ему дом, не оформляя не него право собственности. Большая экономия и денег, и времени, и нервов. Ведь зачастую ездить за оформлением тем же сельским жителям приходится за десятки и сотни километров. Еще в документе сказано, что заявление о кадастровом учете и регистрации прав смогут подавать правообладатели участков, которые находятся в пожизненном наследуемом владении или бессрочном пользовании, при разделе или объединении участков.

Фото: iStock
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И еще один важный момент: собственники участка, на которых стоит дом, принадлежащий другим лицам, смогут подавать заявление о снятии с учета недвижимости, если владевшее недвижимостью юридическое лицо было ликвидировано или в случае смерти владельца недвижимости при отсутствии у него наследников. Точно такое же право в похожих ситуациях получат органы власти.

Касается законопроект и владельцев недвижимости в многоквартирных домах. Они получат право подавать заявление о государственной регистрации доли в праве общей собственности.

Затрагивает документ и бизнес. Речь идет о снятии с учета объекта незавершенного строительства, если такой объект достроен и введен в эксплуатацию, например здание или машино-место. Сделать это можно будет без дополнительных бумажек в виде актов обследования и заявлений.

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